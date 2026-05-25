Suheyn Cipriani conmueve en el Miss Grand International All Stars con desgarradora CONFESIÓN

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani sigue siendo una de las grandes favoritas del Miss Grand International All Stars 2026. Durante una entrevista, la modelo peruana hizo una inesperada confesión sobre un duro episodio que marcó su infancia.

Suheyn Cipriani deslumbra en el MGI All Stars 2026

La carrera por la corona del Miss Grand International All Stars 2026 se encuentra en su punto más álgido y Perú no es ajeno a este importante certamen de belleza. Suheyn Cipriani representa a nuestro país deslumbrando con su belleza, habilidades y destrezas sobre la pasarela.

La modelo peruana viene dando de qué hablar en el inicio de la concentración en Bagkok, Tailandia, hasta el punto de catalogarse como una de las grandes favoritas de las candidatas. Como era de esperarse, la prensa que cubre el evento internacional sigue los pasos de Suheyn Cipriani en cada una de las etapas. Es así como en un momento, ante las cámaras de televisión lanzó una inesperada confesión.

Nuestra compatriota recordó el duro momento que vivió durante su niñez y dejó a más de uno de los presentes sorprendidos con sus declaraciones, pese a que ello ya lo había dicho en 'El Valor de la Verdad' en agosto del 2025.

Modelo realiza inesperada confesión de su niñez

Suheyn Cipriani declaró, a pocos días de la gala final del Miss Grand International All Stars, ante los medios de comunicación en Tailandia. Pues bien, la modelo sostuvo que detrás de la faceta glamorosa de una miss existe una historia de resiliencia y superación que busca inspirar a miles de personas.

"Creo que mucha gente todavía no conoce realmente mi historia de vida. He trabajado en televisión, pódcasts y distintos medios en mi país, y tengo una historia muy fuerte que compartir. El año pasado hablé públicamente sobre haber sido víctima de abuso infantil", contó.

Sin entrar en detalles que vulneren la privacidad de su entorno, la modelo detalló que pese a ese suceso que marcó su infancia, actualmente su salud emocional está estable gracias al apoyo que recibió a lo largo de estos años de parte de sus seres queridos. "Hoy estoy mucho mejor gracias al apoyo de mis amigos y las personas que me rodean. Con este proyecto quiero ayudar y empoderar a mujeres y niñas", agregó.

Respaldo incondicional de los seguidores de Suheyn Cipriani

Tras difundirse los extractos de la entrevista, las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento para la modelo peruana. Miles de compatriotas y fanáticos internacionales elogiaron su valentía por visibilizar temas relacionados con la salud mental y la superación de traumas de la infancia.

Es así como tras seguir deslumbrando en el MGI All Stars 2026, Suheyn Cipriani confesó un duro momento de su niñez con el objetivo de inspirara a mujeres y niñas de que pese a las dificultades en la vida pueden salir adelante.