Caso Qali Warma: Fiscalía consigue 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo por cohecho y tráfico de influencias

04/12/2025

La Fiscalía Anticorrupción obtuvo 18 meses de prisión preventiva para investigado por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado, en el caso Qali Warma.

Prisión preventiva para investigado en caso Qali Warma

Esta medida fue dictada por el Poder Judicial luego de que se desarrolle la sustentación del Ministerio Público, que presentó elementos de convicción que vinculan al mencionado investigado con hechos de corrupción que se encuentran relacionados con el uso de su cargo de forma indebida y posibles coordinaciones ilícitas con otros funcionarios.

Cabe señalar que, esta medida tiene como objetivo asegurar la efectividad de la investigación y evitar posibles riesgos de obstaculización o fuga, así lo dio a conocer el fiscal que se encuentra a cargo, Reynaldo Abia Arrieta, del Noveno Despacho de Corrupción de Funcionarios.

Adicionalmente, en este mismo proceso la Fiscalía también solicitó la misma medida coercitiva contra Milton Broca de 18 meses de prisión preventiva, quien también viene siendo investigado por su presunta implicancia en los delitos vinculados al caso de este programa social.

No obstante, el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones para Broca. Dicha decisión será apelada por el fiscal Abia Arrieta, quien desde su óptica, sostiene que la prisión preventiva es necesaria para que se garantice el curso de las pesquisas.

En este caso, la Fiscalía está buscando que el Poder Judicial reconsidere la medida que se le interpuso a Milton Broca, tras considerar que los presupuestos procesales para la prisión preventiva también se cumplen en su caso y que su libertad se presentaría como un riesgo en el avance de la investigación.

🚨 #LoÚltimo | #QaliWarma | Fiscalía anticorrupción consigue 18 meses de prisión preventiva para Aníbal Morillo, investigado por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado.



✅ Asimismo, el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, del... pic.twitter.com/rG3lq3vAzF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 4, 2025

El caso Qali Warma

El caso de corrupción en el programa de alimentación escolar Qali Warma es considerado uno de los más relevantes en esta materia en los últimos años. Principlamente cobró notoriedad debido a las presuntas irregularidades que se presentaron en la entrega de alimentos a las escuelas públicas.

Conforme han ido avanzando las diligencias, se han descubierto posibles actos de tráfico de influencias y de cohecho, en los que se encuentran implicados funcionarios y exfuncionarios.

