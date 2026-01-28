Deudores ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

¿Buscas financiamiento y los bancos te cierran las puertas por estar en Infocorp? Esta es una realidad que viven miles de peruanos cuando quieren reorganizar sus deudas, hacer crecer su negocio o afrontar un imprevisto. Hoy, por suerte, existe una alternativa que elimina esas barreras y apuesta por un acceso más justo al crédito.

Con el préstamo estando en Infocorp de Prestamype, puedes obtener desde S/15 mil hasta S/2 millones, con tasas desde 1.05% mensual, plazos de pago de hasta 6 años y desembolsos en solo 15 días. Una opción flexible y confiable, ofrecida por una Fintech peruana registrada en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019) y reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del Perú.

¿Cuáles son los beneficios de un préstamo estando en Infocorp?

Prestamype se ha posicionado como una de las fintech más sólidas y confiables del Perú, con el respaldo de inversionistas internacionales y el reconocimiento de Forbes dentro del ranking de las 100 mejores startup del país. Su enfoque es claro: ofrecer financiamiento seguro, transparente y con condiciones justas a personas que no encuentran oportunidades en el sistema financiero tradicional.

Entre los principales beneficios que brinda Prestamype se encuentran:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%.

desde 1.05%. Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, renovables previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años, renovables previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no descarta a quienes están en Infocorp o no tienen historial crediticio.

que no descarta a quienes están en Infocorp o no tienen historial crediticio. Desembolso rápido : en promedio 15 días.

: en promedio 15 días. Cronogramas a medida: el cliente elige cómo amortizar el capital durante el préstamo.

Solicita tu préstamo estando en Infocorp. INGRESA AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para calificar al préstamo es necesario contar con un inmueble como respaldo. Este puede ser una casa, departamento, oficina o local comercial, siempre que esté debidamente inscrito en SUNARP y no presente cargas legales ni observaciones en la municipalidad o en los Registros Públicos.

Además, el inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco. Cumpliendo estos requisitos, es posible precalificar a un préstamo sin que el historial en Infocorp sea un impedimento.

Solicita un préstamo con Prestamype

Si necesitas capital para ordenar tus deudas, invertir en un negocio o resolver una urgencia, Prestamype es la alternativa. Solicitar un préstamo estando en Infocorp a través de Prestamype es seguro y rápido. INGRESA AQUÍ.