Paolo Guerrero hace mea culpa tras ajustada victoria ante Comerciantes: "Tenemos cosas que mejorar"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a jugar de local junto a toda su gente, Alianza Lima sufrió más de la cuenta este último domingo para vencer por 2-1 a Comerciantes Unidos en Matute. Los íntimos fueron dominadores durante gran parte del encuentro, pero les costó tener claridad en los metros finales del campo rival.

Paolo Guerrero hace autocrítica tras agónica victoria

Por suerte, sobre los minutos finales del partido, el juez del encuentro Michael Espinoza cobró un penal a favor de los íntimos el cual fue transformado en gol por Paolo Guerrero. Justamente, el referente blanquiazul conversó con la prensa tras el pitazo final para expresar sus sensaciones sobre este complicado encuentro.

En primer lugar, Paolo Guerrero aseguró que el rendimiento de todo Alianza Lima fue más que probatorio, pero también reconoció que muchos aspectos que mejorar y que por momentos se desesperaron en busca de la victoria.

"No voy a hablar de lo individual, voy a hablar más del equipo. Creo que el trabajo del equipo se hizo bien. Obviamente, tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo el no tomar goles en el segundo tiempo. Entrar mucho más concentrados en este tipo de partidos. Bueno, creo que fue un partido en el que no debimos pasar contratiempos, pero se nos complicó porque pasan ese tipo de desconcentraciones que a veces cuestan caro, hacen correr más. A veces juega con la desesperación. Felizmente logramos el triunfo que todos queríamos", indicó.

No voy hablar del gol, hablo más del trabajo del equipo. Era un partido que no debíamos pasar contratiempos como lo pasamos ahora. Vendrán acá y se darán cuenta que en LA CALDERA es difícil jugar"



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/5zfk1Yi8i2 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 9, 2026

Luego de ello, salió en defensa de Mateo Antoni quien fue responsable directo del gol del empate de Comerciantes Unidos. El jugador de 42 años precisó que no solo el central, sino que todo el equipo falló en esa mencionada jugada.

"No es de él, la responsabilidad es de todo el equipo. Comenzando por mí que estoy adelante hasta el arquero. Todos somos responsables en el gol, así que todos debemos más concentrados. Resalto que se ganó el partido", añadió.

Matute será una caldera

Finalmente, el 'Depredador' aseguró que están más que preparados para afrontar el cotejo ante 2 de Mayo donde tienen que remontar la serie para acceder a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

"Yo creo que va a ser lo mismo. Vendrán acá y se darán cuenta que acá es la Caldera. Pero nada, tenemos que trabajar, el hincha debe ser paciente. Habían pocos espacios, pero resalto el esfuerzo del grupo", finalizó.

En resumen, Paolo Guerrero hizo un mea culpa tas la ajustada victoria de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos en Matute.