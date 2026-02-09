Conar reconoce que NO HUBO PENAL contra Universitario y anuncia drástica SANCIÓN a Kevin Ortega

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La segunda jornada del Torneo Apertura estuvo plagada de polémicas arbitrales las cuales no pasaron desapercibidas. Por ejemplo, en el encuentro entre Cusco FC y Universitario, el juez decidió cobrar un polémico penal a favor de los locales lo cual decretó el empate final en el Inca Garcilaso de la Vega.

Conar reconoce que no hubo penal contra la U

En medio de esta polémica, el presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), Juan Sulca, se pronunció sobre el señalamiento contra uno de los integrantes de su entidad. En diálogo con 'Fútbol Satélite', la autoridad reconoció que no iniciaron de la mejor manera el campeonato local y hasta aseguró que no hubo penal de Williams Riveros.

"Hay una situación en la que el árbitro, en un primer momento, no aprecia una falta; luego recibe un llamado del VAR para invitarlo a una revisión por una posible falta, cambia su decisión inicial y cobra falta", inició.

En esa misma línea, Sulca detalló que no ven por donde hubiera falta por parte del defensor de Universitario ya que es una jugada de disputa dividida entre ambos jugadores. Incluso, recalcó que la acción no tuvo exceso de fuerza o violencia ya que solo se dio la viada del central paraguayo.

🚨⚠️ Juan Sulca, presidente de la CONAR, en @futbol_satelite: "Tenemos que reconocer que NO HEMOS TENIDO UN BUEN INICIO. Ocurrieron situaciones polémicas y vamos a tener que replantear algunas cosas. Busco recuperar la CREDIBILIDAD".



"Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa", añadió.

Confirma sanción para Kevin Ortega

Seguidamente, el presidente de Conar dejó en claro que cuando pasan este tipo de situaciones con errores tan claros como el ocurrido en Cusco, se debe sancionar de manera ejemplar para que se dejen de dar.

"Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor", finalizo.

Finalmente, dio a conocer que se reunirán en las próximas horas con la dirigencia de la U para que puedan escuchar los audios de la polémica jugada que determinó la pena máxima para el elenco local.

