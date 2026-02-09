Precio del DÓLAR en Perú HOY, 9 de febrero: Así cotiza el tipo de cambio este lunes

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones. Por ello conoce cómo cotiza el tipo de cambio de esa moneda estadounidense en Perú este lunes 9 de febrero.

¿Cuál es el precio del dólar este lunes?

Mantenerse informado sobre cuáles son las fluctuaciones del dólar te permitirá evitar pérdidas frente a la volatilidad del valor de esa moneda extranjera en Perú, precisamente si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios o realizar cualquier transacción con dólares.

Asimismo, es ideal identificar cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta, ya que afecta muchas áreas de la vida cotidiana, desde los precios de los productos hasta las decisiones de inversión y viajes. En ese marco, una entidad del Estado que te permite identificar diariamente esos valores del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

LUNES, 9 DE FEBRERO COMPRA VENTA S/ 3.355 S/ 3.363

Los valores dados a conocer líneas más arriba revela que el tipo de cambio varió a la baja, en comparación al último viernes, 6 de febrero, cuando la compra del dólar era de S/ 3.363 y la venta de S/3.368.

Estos precios del dólar Sunat son utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y se actualizan diariamente para garantizar transparencia en las transacciones oficiales. Ten en cuenta que el tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

La institución actualiza estos precios en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes. Si deseas saber los otros precios puedes hacerlo a través de este LINK.

Tipo de cambio dólar paralelo

También es importante conocer cómo se mueve el mercado cambiario del 'dólar Ocoña' o también conocido como dólar de la calle si es que se busca anticiparse a los cambios económicos y planificar con más seguridad las finanzas. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú este lunes es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar significativamente y afectar el valor final de tu transacción, pero también debes recordar que su valor varía por estar influenciado por distintos factores, entre ellos:

La oferta y la demanda de dólares y soles en el mercado.

de dólares y soles en el mercado. Las políticas económicas de la Reserva Federal ( Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

internacionales. Las decisiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y las tasas de interés.

El dólar estadounidense es uno de los principales refugios financieros a nivel mundial, por lo que conocer cuál es su precio en Perú te ayudará a tomar mejores decisiones que no afecten tus finanzas este lunes 9 de febrero.