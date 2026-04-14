Movistar lidera el ranking de indicadores 5G en el mes de marzo

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Movistar aceleró el despliegue de 5G en los principales distritos de Lima y lidera el ranking de indicadores 5G, según OSIPTEL. La compañía obtuvo un desempeño destacado en velocidad de descarga, ofreciendo una experiencia superior para sus usuarios.

Desde diciembre 2025 a marzo 2026, Movistar ha realizado un despliegue priorizando zonas de alta densidad de tránsito y elevado tráfico de datos en Lima y Callao, lo que incluye el Aeropuerto Jorge Chávez, el Estadio Nacional, el Hospital Arzobispo Loayza, principales avenidas y zonas comerciales.

Movistar continuará con los despliegues de 5G en estas ciudades, así como en las regiones de Cusco, Junín, Arequipa, Piura, La Libertad y Lambayeque durante el 2026.

El ranking de indicadores 5G se basa en la herramienta "Checa tu internet móvil" de OSIPTEL, que evalúa aspectos como velocidad de bajada y subida, latencia, tiempo de cobertura, entre otros. Estas evaluaciones se realizan de forma periódica.