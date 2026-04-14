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Según Informe de Osiptel

Movistar lidera el ranking de indicadores 5G en el mes de marzo

La compañía aceleró el despliegue de 5G en los principales distritos de Lima mejorando la experiencia de sus usuarios móviles.

Movistar lidera el ranking de indicadores 5G en el mes de marzo
Movistar lidera el ranking de indicadores 5G en el mes de marzo Movistar

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 14/04/2026

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Movistar aceleró el despliegue de 5G en los principales distritos de Lima y lidera el ranking de indicadores 5G, según OSIPTEL. La compañía obtuvo un desempeño destacado en velocidad de descarga, ofreciendo una experiencia superior para sus usuarios.

Desde diciembre 2025 a marzo 2026, Movistar ha realizado un despliegue priorizando zonas de alta densidad de tránsito y elevado tráfico de datos en Lima y Callao, lo que incluye el Aeropuerto Jorge Chávez, el Estadio Nacional, el Hospital Arzobispo Loayza, principales avenidas y zonas comerciales. 

Movistar continuará con los despliegues de 5G en estas ciudades, así como en las regiones de Cusco, Junín, Arequipa, Piura, La Libertad y Lambayeque durante el 2026. 

El ranking de indicadores 5G se basa en la herramienta "Checa tu internet móvil" de OSIPTEL, que evalúa aspectos como velocidad de bajada y subida, latencia, tiempo de cobertura, entre otros. Estas evaluaciones se realizan de forma periódica. 

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