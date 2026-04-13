Mundial 2026: el torneo más grande de la historia y lo que cambia para las selecciones sudamericanas

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El Mundial 2026 marcará un antes y un después por una razón simple: será el más grande que se haya jugado. No se trata solo de estadios llenos o de una organización inédita en tres países, sino de un cambio estructural que modifica el camino hacia el título y también la manera de competir en la fase de grupos.

La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con 16 ciudades sede repartidas entre los tres anfitriones. La escala del evento obliga a pensar el torneo como una travesía: más distancias, más logística y un calendario que exigirá gestión física fina para sostener el rendimiento partido a partido. Así como también hay muchos fanáticos que ya van poniendo a prueba sus pronósticos deportivos en los casinos online en Perú.

Un formato nuevo: 48 selecciones y 104 partidos

El cambio más visible es la expansión a 48 selecciones. El formato aprobado divide el torneo en 12 grupos de cuatro equipos. Cada selección jugará tres partidos en fase de grupos, y avanzarán a la siguiente instancia los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros, lo que abre la puerta a un nuevo escalón eliminatorio: los dieciseisavos de final (ronda de 32).

Este detalle es decisivo. En la práctica, el Mundial suma una ronda más de eliminación directa, lo que aumenta la cantidad de partidos para los equipos que lleguen lejos y eleva el valor de tener planteles largos. En un torneo que se define por detalles, la profundidad del banco deja de ser un lujo y pasa a ser una necesidad.

Tres países, 16 sedes: el mapa del Mundial

La lista de ciudades anfitrionas confirma la magnitud del evento. En Canadá, las sedes serán Toronto y Vancouver; en México, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey; y en Estados Unidos se reparte entre once ciudades, con plazas históricas y otras pensadas para grandes espectáculos.

Para selecciones sudamericanas como Perú, la logística será un factor concreto, no un detalle decorativo. Viajes largos, cambios de horario y adaptación al clima pueden influir en la recuperación entre partidos, especialmente si el equipo debe trasladarse de costa a costa. En un formato con más partidos, el margen para regalar energía se reduce.

Qué cambia en la fase de grupos: menos margen para dormir, más margen para sobrevivir

Con ocho terceros clasificados, el grupo se vuelve una etapa con doble lectura. Por un lado, aumenta la probabilidad de pasar incluso con un tropiezo; por otro, crece la importancia de la diferencia de gol y de gestionar partidos que antes se jugaban "a matar o morir".

En otras palabras: un empate puede valer oro si se sostiene el orden y se evita un desgaste inútil, pero una goleada en contra puede convertirse en un lastre. La fase de grupos premia a los equipos que saben competir con frialdad, cuidar detalles y sumar sin descontrolarse.

Sudamérica y el caso Perú: el valor de llegar "bien" y no solo llegar

En CONMEBOL, la pelea por los cupos siempre es una trituradora. La eliminatoria sudamericana mantiene su nivel de exigencia, aunque la expansión del Mundial amplía oportunidades para más selecciones del continente. Aun así, lo más importante para Perú no sería solo clasificar: sería llegar con una idea sólida y con una identidad competitiva clara.

En torneos grandes, las selecciones que sorprenden suelen compartir dos rasgos: orden sin pelota y capacidad para castigar cuando el rival se parte. Con más cruces eliminatorios, la disciplina táctica se vuelve todavía más valiosa, porque una buena noche defensiva puede empujar a un equipo varios escalones más allá de lo esperado.

Detalles que pueden decidir el Mundial 2026

Más allá de nombres y pronósticos, hay factores que suelen pesar en Mundiales y que en 2026 pueden amplificarse:

Rotación y gestión de cargas: con más partidos, los entrenadores deberán planificar desde el primer día.

con más partidos, los entrenadores deberán planificar desde el primer día. Balón parado: en cruces cerrados, una pelota detenida decide series.

en cruces cerrados, una pelota detenida decide series. Lectura emocional: sostener la cabeza fría en escenarios gigantes sigue siendo una ventaja competitiva.

sostener la cabeza fría en escenarios gigantes sigue siendo una ventaja competitiva. Adaptación logística: descanso, traslados y recuperación serán parte del rendimiento.

En resumen, el Mundial 2026 será gigantesco por formato, sedes y alcance. Pero lo que definirá a los que avancen no será la novedad, sino lo de siempre: competir bien, manejar los momentos y equivocarse menos cuando el partido se aprieta.