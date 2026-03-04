Hernán Barcos es el NUEVO ALIADO de Mano Menezes en la selección peruana: "Estamos para lo que necesite"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La designación de Mano Menezes como flamante entrenador de la selección peruana ha generado una serie de repercusiones en el ambiente deportivo ante la espera de que pueda formar un plantel competitivo para las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030, en ese contexto ha aparecido un 'viejo conocido' del estratega para brindarle su apoyo.

El 'Pirata' se presenta como aliado de Mano Menezes

El actual delantero de FC Cajamarca, Hernán Barcos, ha logrado estampar su nombre en la historia del fútbol peruano tras su destacada etapa en Alianza Lima y ahora, en el club en el que milita, ya se avizora como nuevo goleador. Por tal motivo, se ha convertido en una voz autorizada inclusive si se trata de la Blanquirroja.

Hay que mencionar que, el 'Pirata' conoce muy bien a Mano Menezes, debido a que fue su entrenador durante su estadía en Cruzeiro, por lo que desde su perspectiva lo consideró una opción ideal para manejar el futuro del combinado patrio.

Además, ha revelado que mantiene un diálogo con el estratega brasileño. Y es que, el exdelantero de Alianza Lima conoce a la perfección al director técnico por su etapa compartida en el club de Brasil en el que fue su goleador destacado así como su voz extendida dentro del terreno de juego.

Así lo ha hecho saber el longevo ariete argentino durante una breve entrevista con el programa televisivo 'Desvelados' en la que ha expresado su entera disposición a Menezes para cualquier tema que esté vinculado con su nuevo proyecto en el equipo de todos. Al respecto lo consideró como "un entrenador que le puede dar mucho a Perú" y que "fortalece mucho a los jugadores".

" Conoce mucho de fútbol, es un formador, no solamente un entrenador y eso creo es una ventaja para Perú (¿Hablaste con él antes de que venga?) Sí hable, después que lo anunciaron conversé y le deseé mucha suerte y que aquí estamos para lo que necesite", sostuvo el atacante del FC Cajamarca.

Su postura sobre el partido ante la 'U'

El último domingo FC Cajamarca perdió 1 a 0 ante Universitario de Deportes con gol de Lizandro Alzugaray de tiro libre. Sobre ello Hernán Barcos opinó que "fue un partido parejo" en el que su equipo jugó "muy bien" y que en caso hubiera obtenido un empate "era un buen resultado".

Es así que, Hernán Barcos brindó su total apoyo a Mano Menezes, actual entrenador de la selección peruana para cualquier asunto vinculado al fútbol local. Además, resaltó su importancia al mando de la Blanquirroja.