Magaly Medina no descarta dedicarse a investigar casos políticos: "Me han pedido que busque a Cerrón"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina dejó entrever que su programa podría, en algún momento, ampliar su mirada más allá de los chismes y la farándula. Tras cubrir con detalle la trágica historia de Lizeth Marzano, la conductora confesó que varios seguidores le han sugerido utilizar su espacio para investigar casos de interés nacional y político, incluso bromeando con buscar a figuras como Vladimir Cerrón.

Magaly y la idea de investigar casos políticos

Tras presentar imágenes y testimonios relacionados al atropello que involucra a Adrián Villar, Magaly Medina comentó que su equipo ha recibido mensajes de espectadores que consideran que podrían hacer más que solo cubrir la farándula.

Magaly recordó que, ante la insistencia de sus seguidores, incluso llegó a contemplar dedicar su espacio a investigaciones de mayor alcance social y político.

"Ya casi me había olvidado y casi estaba dispuesta a hacer lo que el público me pide: a dedicarme a la investigación periodística, a encontrar corruptos, a encontrar todo aquello que la gente, que la policía no puede encontrar", dijo.

Magaly bromea con buscar a Vladimir Cerrón

El momento más comentado llegó cuando Magaly hizo referencia directa a la política: "Me han pedido que hasta busque a Cerrón, a ver si lo encuentro", dijo entre risas, generando carcajadas entre su equipo.

La periodista dejó claro que su comentario era una broma y que, por ahora, no planea involucrarse en investigaciones políticas reales. "No me provoquen, que mejor me animo y después, después me van a querer meter a la cárcel a mí", agregó.

Recordemos que el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, cumplió el 6 de octubre de 2025 dos años sin responder ante la justicia. Sin embargo, hasta hoy, martes 4 de marzo de 2026, su situación se ha prolongado por 2 años, 4 meses y 26 días sin que se conozca su paradero físico.

Desde el 6 de octubre de 2023 no se tiene información pública sobre su presencia ante las autoridades, luego de que fuera condenado a más de tres años de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka.

Lejos de reaparecer ante los jueces, Cerrón ha optado por mantenerse activo en el espacio digital. En todo este tiempo ha asumido un fuerte protagonismo en redes sociales, desde donde opina, polemiza y responde a la coyuntura nacional, manteniéndose en vitrina mediática, pero no frente a los magistrados.

Así, Magaly Medina dejó claro que, por ahora, su programa seguirá enfocado en la farándula, aunque no cerró la puerta a que, en algún momento, se dedique a investigar casos políticos, tras revelar que incluso le pidieron encontrar a Vladimir Cerrón.