Mundial 2026: los que ya están adentro del mundial y los que ya no pueden clasificar

Sudamérica entra en la recta final del proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026. Con seis cupos directos y uno para el repechaje, el margen de error se reduce al mínimo. Algunas selecciones ya aseguraron su presencia en la cita mundialista, mientras otras quedaron virtualmente fuera de competencia. Las últimas dos fechas, a disputarse entre septiembre y octubre, marcarán el desenlace definitivo para las selecciones que aún pelean por un lugar.

Aunque algunos equipos como Universitario y Cristal mantienen su protagonismo en la liga, lo que realmente domina la conversación es la situación de la Bicolor en las Eliminatorias. A pesar de mostrar cierta mejora en el juego, los resultados no acompañan, y hoy Perú ocupa el penúltimo lugar con solo doce puntos tras dieciséis partidos.

Las selecciones que ya tienen el cupo asegurado

Argentina fue la primera en asegurar su clasificación. Con un equipo sólido y una generación que mezcla juventud y experiencia, el vigente campeón del mundo vuelve a decir presente en una Copa del Mundo.

Ecuador también selló su boleto tras empatar como visitante, un resultado que le permitió alcanzar los puntos necesarios para meterse entre los seis primeros. Brasil, por su parte, se recuperó en la segunda parte del proceso y también ya tiene asegurado su cupo, con una delantera muy efectiva y una defensa que corrigió errores anteriores.

Los que todavía pelean por un lugar

Uruguay y Paraguay suman veinticuatro puntos cada uno, y tienen un fixture final exigente pero accesible. Colombia, con veintidós unidades, todavía no asegura su boleto, pero está bien posicionada.

Venezuela, con dieciocho puntos, ocupa actualmente el séptimo puesto, lo que le daría acceso al repechaje intercontinental. Detrás de ese grupo está Bolivia, que con diecisiete puntos necesita una combinación muy favorable de resultados y una diferencia de goles que juegue a su favor.

La situación de Perú: casi sin opciones

Perú, con doce, está casi sin margen. La selección nacional debe ganar los dos partidos que le restan, ante Uruguay y Paraguay, y además esperar que Venezuela y Bolivia no sumen más puntos. Aun así, la diferencia de goles podría dejar fuera a Perú incluso si se diera esa combinación. En este escenario, las posibilidades matemáticas existen, pero son tan remotas que en la práctica se considera que Perú ya no tiene opciones reales.

El rendimiento de la selección ha sido irregular. La falta de gol, los problemas defensivos y las pocas variantes desde el banco le han pasado factura. Óscar Ibáñez ha intentado encontrar soluciones, pero la reacción ha sido tardía. Además, el plantel ha sufrido bajas clave por lesiones y sanciones, lo que ha limitado aún más las opciones tácticas.

Entre los nombres propios, Paolo Guerrero sigue siendo un símbolo. A sus cuarenta y un años, se mantiene como una referencia dentro del grupo. Su liderazgo es innegable, aunque el desgaste físico le ha restado explosividad. Otros jugadores como Lapadula, Flores y Carrillo no han logrado mantener el nivel que mostraron en las Eliminatorias anteriores. La falta de renovación también se hace evidente, con pocos nombres nuevos consolidándose como titulares.

Los eliminados oficialmente

Del otro lado, hay selecciones que ya no tienen ninguna opción de clasificar. Chile, con solo diez puntos, quedó eliminado oficialmente. Los dirigidos por Ricardo Gareca nunca encontraron el rumbo y, pese a tener un plantel con nombres de experiencia, no pudieron sostener la intensidad del torneo. La eliminación chilena se suma a la decepción de sus hinchas, que no verán a su selección en el Mundial por segunda edición consecutiva.

Lo que viene para la selección y el fútbol local

El camino hacia el Mundial se va cerrando y los equipos que no hicieron bien las cosas desde el inicio lo están pagando caro. En el caso de Perú, queda como enseñanza que el margen en las Eliminatorias es mínimo y que no se puede regalar ni un solo partido. Las dos fechas que quedan servirán para cerrar el proceso con dignidad y empezar a planear el futuro. Mientras tanto, la Liga 1 Perú deberá tomar protagonismo en la formación de una nueva base de jugadores que permita pensar en el siguiente ciclo con mayor optimismo.