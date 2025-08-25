Maju Mantilla toma DRÁSTICA MEDIDA tras su separación de Gustavo Salcedo y rumores de infidelidad

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla se ha visto envuelta en un reciente escándalo mediático tras el sorpresivo anuncio de su esposo Gustavo Salcedo: ¡el fin de su matrimonio! Tras esta situación, la exreina de belleza habría tomado una drástica medida en sus redes sociales.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminaron

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo remeció la farándula nacional tras lanzar en su cuenta de Instagram un comunicado anunciando el fin de su relación con Maju Mantilla. Según su anuncio, el acuerdo se habría dado "tras varios meses transcurridos" y por respeto a su familia optaban por no dar más detalles de las causas que habrían ocasionado su separación.

Como se recuerda, pese a que la pareja trató siempre en mantener en reserva su vida familiar, todo cambió en 2023 cuando salió a la luz un ampay que mostraba al empresario entrando a un hotel con otra mujer, un momento que sacudió la relación y puso a prueba lo que habían construido juntos durante años. A pesar de las escenas, Maju decidió seguir a su lado, sin imaginar que su historia de amor tendría un final definitivo.

El sorpresivo comunicado de su aún esposo generó gran desconcierto entre los seguidores de Maju, quienes aseguraron que la noticia la habría tomado por sorpresa, por lo cual, habría optado por alejarse temporalmente de las cámaras de televisión, manteniendo gran hermetismo sobre su situación.

Inesperada decisión de Maju en redes sociales

Pero eso no sería todo, ya que el silencio de Maju Mantilla también generó especulaciones en distintos medios de espectáculos, como una presunta infidelidad en su matrimonio, lo que habría sido un detonante para su ruptura con Salcedo. Incluso, en el programa 'Chimi Churri', la productora Verónica Alcalá dejó entrever que el desliz lo habría cometido la modelo con un "compañero que se sienta a su costado y dicen que está casado".

Ante esta polémica situación, la conductora del programa 'Arriba mi gente' habría tomado una radical decisión en sus redes sociales: ¡limitar sus comentarios!, en un aparente intento de evitar los cuestionamientos a raíz de su separación del padre de sus dos hijos.

Maju Mantilla limitó comentarios en Instagram.

Maju Mantilla reaparece y rompe su silencio en vivo

Este lunes 25 de agosto, Maju reapareció frente a las cámaras de televisión y tras varios días de hermetismo decidió romper su silencio, pidiendo respeto a su privacidad y que se evite especular sobre su separación definitiva de Gustavo Salcedo.

"Estos días para mí han sido días complicados para mi familia, para mí, esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a revolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos. (...) Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones y juicios erróneos porque no voy a hablar del tema", indicó en 'Arriba mi gente'.

De esta manera, Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores con la drástica medida que tomó tras el anuncio del fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo y los rumores de una presunta infidelidad.