Los máximos goleadores y asistentes que dominan los resultados de fútbol en Perú 2025

El 2025 está siendo un año vibrante para el fútbol peruano, con jugadores nacionales e internacionales destacándose en la tabla de goleadores y asistentes. Como consecuencia de los resultados de fútbol, analizaremos los datos más relevantes de la Liga 1.

Los goleadores del 2025 en el fútbol peruano

Entre los delanteros que más han aportado en goles, sobresalen varios peruanos con un impacto decisivo en sus clubes:

Jhonny Vidales (FBC Melgar) , con 14 goles en 22 partidos, demuestra su experiencia y efectividad frente al arco.

, con 14 goles en 22 partidos, demuestra su experiencia y efectividad frente al arco. Alejandro Hohberg (Cienciano) ha marcado 11 goles y además aporta con 9 asistencias, siendo un jugador clave en el ataque del 'Papá'.

ha marcado 11 goles y además aporta con 9 asistencias, siendo un jugador clave en el ataque del 'Papá'. Alex Valera (Universitario) suma 9 tantos en 22 encuentros, mostrando su capacidad para definir en momentos cruciales.

suma 9 tantos en 22 encuentros, mostrando su capacidad para definir en momentos cruciales. Paolo Guerrero (Alianza Lima), a sus 41 años, sigue vigente con 7 goles en 20 partidos, aportando liderazgo y olfato goleador.

Por otro lado, futbolistas argentinos y extranjeros también destacan, como Facundo Callejo (Cusco FC) con 17 goles, y Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso) con 11 anotaciones, aportando competitividad internacional al torneo peruano.

Jugadores con más asistencias del fútbol peruano

La creación de juego es tan importante como marcar goles, y el 2025 nos ha dejado un claro ejemplo en Alejandro Hohberg, con 9 asistencias, y Iván Colman (Cusco FC), también con 9 pases clave. Otros jugadores peruanos que destacan en esta faceta son:

José Manzaneda (Los Chankas) , con 7 asistencias.

, con 7 asistencias. Jairo Concha (Universitario) , que suma 7 asistencias además de 6 goles, consolidándose como un mediapunta de alto rendimiento.

, que suma 7 asistencias además de 6 goles, consolidándose como un mediapunta de alto rendimiento. Kevin Sandoval (Deportivo Garcilaso) con 6 asistencias.

¿Qué nos dicen estos datos sobre los resultados de fútbol en Perú?

Los equipos peruanos cuentan con figuras locales que combinan goles y asistencias para mantener un fútbol competitivo.

La presencia de jugadores extranjeros aporta un plus que eleva el nivel general de la Liga 1.

La experiencia y juventud se equilibran para garantizar espectáculo y calidad en el terreno de juego.

Esta combinación es clave para que los resultados de fútbol sigan sorprendiendo a los hinchas peruanos, quienes buscan emociones en cada jornada.