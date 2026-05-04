Elecciones 2026: JNJ investiga 2664 denuncias ciudadanas y mantiene proceso contra Piero Corvetto

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa 2664 denuncias tras las elecciones del 12 de abril. A su vez, el organismo investiga al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y anuló la ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández, garantizando transparencia y debido proceso legal.

Investigación preliminar a Piero Corvetto

La JNJ confirmó que la cantidad de quejas recibidas refleja una alta participación de la población en la vigilancia del sistema democrático. Estos expedientes se encuentran en una etapa de revisión técnica para determinar responsabilidades administrativas sobre los sucesos ocurridos recientemente.

El reporte anunció la continuidad del proceso contra Piero Corvetto. Donde busca esclarecer el rol de la oficina electoral en la gestión de los comicios y las posibles fallas en logística.

"Dichas denuncias son materia de investigación en estricto apego a la Constitución Política del Perú, la ley y los reglamentos que rigen los procedimientos disciplinarios a cargo de esta entidad, garantizándose en todo momento el debido proceso y la objetividad en el análisis", indica.

Según la JNJ, el miembro instructor designado ya se encuentra realizando las diligencias pertinentes bajo las competencias que le otorga la ley. Este caso ha generado gran expectativa debido a las denuncias de miles de peruanos que no pudieron ejercer su derecho al voto.

Asimismo, la evaluación de las pruebas presentadas por los ciudadanos permitirá determinar si existieron omisiones funcionales graves durante la jornada electoral. La entidad asegura que no habrá impunidad frente a actos que hayan vulnerado el libre ejercicio del sufragio en las regiones.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/ce7VtTy8NH — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 4, 2026

Nulidad en caso de fiscal Gladys Fernández

Además de los temas electorales, el Pleno de la JNJ tomó la decisión de declarar la nulidad de oficio sobre un acuerdo previo. Esta resolución afecta directamente la ratificación de la fiscal Gladys Fernández, tras detectarse vicios en el procedimiento administrativo.

Por ello, se han ordenado medidas inmediatas para sancionar a los funcionarios responsables de estas irregularidades dentro de la institución. La medida busca rectificar antiguos errores y asegurar que los procesos de ratificación de magistrados se realicen con la mayor probidad posible.

La JNJ reafirma su compromiso con la legalidad frente a la preocupación ciudadana por los resultados y el manejo de las elecciones. El resguardo de los valores democráticos es el eje central de las decisiones adoptadas para garantizar la justicia en el país.

Ante ello, la evaluación de las denuncias ciudadanas tras las elecciones generales 2026 permite que la JNJ investigue posibles fallas en la ONPE. La nulidad de la ratificación de la fiscal asegura que la JNJ mantenga la objetividad y el debido proceso.