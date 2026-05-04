Poder Judicial ordena a la JNJ que restituya a Rafael Ruíz Hidalgo como miembro titular

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por el magistrado Rafael Ruíz Hidalgo, y ordenó su reincorporación como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en un plazo de cinco días hábiles.

En la resolución, el Poder Judicial precisa que la JNJ no verificó de manera objetiva la concurrencia de una causal de vacancia, y que tomó la decisión de manera autónoma y decisiva, violando el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho a un juicio justo, imparcial y rápido.

"Ordenar a la Junta Nacional de Justicia, que reponga al demandante en el cargo de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, con el pleno ejercicio de sus funciones, en el plazo de cinco días hábiles de notificada la presente sentencia, siempre que no exista mandato judicial o causa constitucional distinta, sobreviniente y debidamente acreditada que lo impida", se lee parte de la resolución del Poder Judicial.

Asimismo, se declaró improcedente la parte de la demanda en la que Ruíz Hidalgo solicitaba que se le reconozca los derechos fundamentales y económicos dejados de percibir, desde la fecha de su vacancia.

El Poder Judicial ordena que Rafael Ruíz Hidalgo se reincorpore a la Junta Nacional de Justicia. El titular había sido vacado por no informar que tenía una condena por prevaricato. pic.twitter.com/DCMqAi5l2B — Sofía López (@SofiaLopezLl) May 4, 2026

Rafael Ruíz Hidalgo fue vacado en 2025

En abril del 2025, el magistrado fue vacado por unanimidad de la JNJ, tras descubrirse que ocultó una condena por prevaricato que se le impuso en 2010.

La Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Ruíz a 3 años de prisión suspendida y lo inhabilitó de ejercer cargos públicos durante un año por ordenar el embargo de las cuentas de las empresas del Grupo Gloria durante una denuncia laboral iniciado por un presunto trabajador, el cual luego se determinó que no tenía relación alguna.

A pesar de que Ruíz apeló en todas las instancias, su condena terminó siendo ratificada.

Pese a esto, Rafael Ruíz se presentó al proceso de selección de la JNJ con un certificado de antecedentes judiciales falsificado, lo que le permitió que fuera elegido.

En aquella oportunidad, la comisión a cargo de su elección estuvo conformada por el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la actual presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco.

Ahora, tras la reciente resolución del Poder Judicial, se espera que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie en los próximos días para saber si acatarán la decisión o no.