Mano Menezes dirigirá a la Selección Peruana: DT brasileño será presentado tras acuerdo con la FPF

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana ya cuenta con entrenador luego de varias semanas de negociación donde conversaron con diversas opciones. Y es que en las últimas horas, se ha conocido de que Luis Antonio Menezes, más conocido como Mano Menezes, será el nuevo director técnico de la Bicolor de cara al próximo proceso eliminatorio.

Mano Menezes será el DT de la Selección Peruana

Luego de los amistosos dirigidos por Manuel Barreto, el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, inició una búsqueda para encontrar al candidato perfecto que ayude a sacar al equipo de todos de ese penúltimo lugar donde se ubicó al finalizar la última Eliminatoria Sudamericana.

Uno de los nombres que más fuerza tomó fue el de Gustavo Álvarez quien realizó una buena campaña al mando de la Universidad de Chile. Incluso, se especuló de que ya había un acuerdo con el estratega argentino. Sin embargo, con el correr de los días esta versión perdió peso.

Ahora, Exitosa pudo conocer que la FPF acordó que Mano Menezes sea el nuevo entrenador de la Selección Peruana. El estratega de 63 años arrancó su carrera en el 2005 y lleva dirigiendo más de 20 años en la primera división del fútbol brasileño.

El experimentado entrenador ya sabe lo que es dirigir a peruanos ya que tuvo a su mando a nombres como Paolo Guerrero, Luis Ramírez o en el tiempo más reciente a Erick Noriega.

El último equipo de Mano Menezes fue el Gremio de Erick Noriega.

Durante su trayectoria, ha ganado el Torneo Paulista, el Torneo Gaucho y la Copa de Brasil en tres oportunidades. Además, su punto más alto fue dirigir a la selección de su país entre el 2010 y el 2012, aunque con resultados pocos alentadores.

Mano Menezes será presentado en conferencia

Mano Menezes dirigió a Brasil en la Copa América 2011 en Argentina con un equipo alternativo lleno de jóvenes talentos. El rendimiento del pentacampeón fue bastante criticado durante ese torneo ya que no convenció a la hinchada y se fue eliminado en cuartos de final ante Paraguay en penales.

Es importante precisar que el nuevo DT del combinado patrio no cuenta con experiencia en las Eliminatorias por lo que será su debut en un torneo de este calibre. A su vez, se convierte en el séptimo técnico brasileño de la Bicolor en toda la historia. El último fue Paulo Autouri entre 2003 y 2005.

Finalmente, la Federación Peruana de Fútbol anunció, a través de sus redes sociales, que este jueves 29 de enero se realizará una conferencia de prensa en Videna donde el braseliño será presentado.

En resumen, la FPF llegó a un acuerdo para que Mano Menezes se convierte en el nuevo entrenador de la Selección Peruana de cara al próximo proceso eliminatorio.