La FIFA implementa nuevas reglas para la tarjeta roja en el Mundial 2026 tras incidente con Vinicius Jr.

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial de 2026 no solo marcará un hito por disputarse en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y por contar con 48 selecciones, sino también por la introducción de nuevas reglas que cambiarán la dinámica disciplinaria en la cancha.

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer las normas del juego, aprobó en una reunión extraordinaria en Vancouver un paquete de medidas que endurecen las sanciones frente a conductas consideradas inapropiadas.

Las nuevas faltas que merecen roja

Entre las disposiciones más llamativas figura la posibilidad de sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca en situaciones de enfrentamiento con un adversario.

Según explicó la IFAB en su comunicado oficial, esta medida busca evitar que se oculten comportamientos discriminatorios durante los partidos. Asimismo, se estableció que protestar abandonando el terreno de juego también podrá ser castigado con expulsión, aplicándose tanto a futbolistas como a miembros del cuerpo técnico que inciten a esa acción.

La IFAB también determinó que los equipos que provoquen la suspensión de un partido por protestas colectivas o abandono del campo podrían perder automáticamente el encuentro por incomparecencia. La FIFA comunicará oficialmente estas modificaciones a las selecciones participantes en las próximas semanas.

IFAB anuncia la aprobación de la nueva regla.

¿Ley Vinícius?

La aprobación de estas nuevas reglas por parte de la IFAB tiene un origen inmediato en un episodio que generó gran polémica en el fútbol europeo. Durante un partido en abril pasado de LaLiga, el brasileño Vinícius Júnior denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, quien se habría tapado la boca para dirigirse al jugador del Real Madrid.

El gesto impidió que las cámaras y los árbitros pudieran verificar con claridad lo ocurrido en el momento, lo que abrió un debate sobre cómo sancionar estas conductas. El caso fue bautizado mediáticamente como la "ley Vinícius" y se convirtió en el detonante para que se aprobara la expulsión directa en situaciones de este tipo.

La introducción de estas reglas marca un precedente en la forma de sancionar conductas dentro del fútbol. Hasta ahora, las tarjetas rojas estaban reservadas para faltas violentas, conductas antideportivas graves o impedir una ocasión manifiesta de gol.

Con estas nuevas disposiciones, se amplía el espectro de acciones que pueden derivar en expulsión, lo que obligará a jugadores y técnicos a replantear su comportamiento en situaciones de tensión.

Con el Mundial 2026 como escenario de estreno, estas reglas no solo buscan garantizar disciplina, sino también enviar un mensaje contundente contra la discriminación. El reto estará en cómo los árbitros aplican estas disposiciones y en la reacción de jugadores, técnicos y aficionados, pero lo cierto es que el torneo marcará un antes y un después en el deporte rey.