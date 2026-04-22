Los casinos online agrandan su oferta live en 2026

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En 2026, la progresión del live casino ya no se sostiene solo en promesas de feria. Existen movimientos concretos. Hay movimientos específicos. El 12 de enero, Playtech anunció la creación de estudios dedicados en Pensilvania y Nueva Jersey, con 10 mesas exclusivas entre los dos estados y una oferta enfocada en ruleta, baccarat y blackjack. Para un sector que vive de captar al jugador que salta entre deportes y casino, incluso el que llega desde rutas como Apuesta hoy en 1bet Perú, la noticia permite dejar una señal bastante evidente: las bibliotecas de live casino dejaron de ser un espacio secundario y comenzaron a tener más cabida en el producto principal.

La señal no se restringió a Estados Unidos. El 24 de marzo, Pragmatic Play afirmó que su solución Smart Studio ya estaba activa con Cactus Gaming en Brasil, con blackjack, ruleta y baccarat localizados a la medida de dicho mercado. Aquí la clave no solo reside en que haya más mesas, sino que a determinada distancia todos los operadores buscan una versión propia del live casino, con su propia marca, con un entorno visual con un target pensado para su público. Eso tiende menos hacia "tener live casino" y más hacia construir una biblioteca que retiene mejor y se ve distinta.

No se trata solo de sumar mesas

El 19 de enero, Evolution desveló en ICE Barcelona una hoja de ruta para 2026 que incluye más de 110 lanzamientos live y RNG por toda la extensión de su grupo. Incluyen títulos propios de Hasbro, un pequeño ramillete de los cuales se exhibieron, entre otros, MONOPOLY Filthy Rich, MONOPOLY Roulette y Game Night, todos orientados a impulsar la parte más pública del casino live y el formato show. Y con la capacidad de lanzamiento que posee el principal proveedor de esa vertical, cuesta seguir viendo el live como un ingrediente accesorio.

También hubo, además, una señal más directa desde las operadoras. El 16 de marzo, Stakelogic llegó a un acuerdo con Winz.nl para acceder a su catálogo completo de slots y de live casino, y también a las experiencias de tipo game show como Super Wheel y Spin to Win. Y como en la presentación del acuerdo, la propia Stakelogic mostró de inmediato su deseo de cerrar el acuerdo en términos de una oferta de contenido más rica y variada para el jugador. Es un punto que sigue estando bastante alineado con lo que estamos viendo en lo que llevamos de año: más estudios, más variantes y una mezcla más agresiva entre mesas tradicionales y formatos de show.

Antes de seguir, el panorama reciente ya se puede ordenar así:

Movimiento de 2026 Qué añade al casino online Playtech lanzan estudios dedicados Mesas exclusivas y oferta propia en dos estados Pragmatic Play activa Smart Studio con Cactus Live localizado y personalizable en Brasil Evolution anuncia más de 110 lanzamientos Más peso para game shows y ruletas de marca Stakelogic entra con catálogo completo en Winz.nl Mesas live y formatos tipo show en una sola integración

El lobby empieza a cambiar de verdad

Este cambio se percibe también en el lado de la estrategia. El 24 de marzo, SOFTSWISS publicó una guía para operadores en la que plantea una estructura de lobby 40/40/20: 40% slots, 40% live casino y 20% formatos híbridos. La idea del texto es de lo más simple: el rendimiento no depende únicamente del tamaño del catálogo, sino de la forma en la que se reparte. En esa lectura, el live casino pesa por retención, gasto VIP y estabilidad de ingresos, no solamente por imagen de marca.

Pragmatic Play fue todavía más explícita semanas antes. En una entrevista, publicada el 6 de febrero, la empresa afirmaba que el live casino tendrá un crecimiento fuerte en 2026 con planes para abrir dos nuevos estudios, además de microsegmentos para poder expandirse en los mercados regulados clave. También citó lanzamientos como Gates of Olympus Roulette y el nuevo entorno Flow para blackjack, dos evidencias de que la lucha ya no pasa por tener blackjack o ruleta, sino por vestir esos juegos de identidad propia.

También hay una lectura clara para el betting

En lo que respecta al negocio, esta explotación tiene sentido porque el cruce entre sportsbook y casino sigue siendo demasiado rico para dejarlo en paz. Un jugador que llega por deporte puede caer sobre una ruleta en directo y uno que acceda por una mesa de crupier puede reanudar la visita al betting en el momento en que se enciende la agenda deportiva. Cuanto más bien se encuentra el live en el lobby, más sencillo resulta sostener esta travesía entre verticales. No es casual que SOFTSWISS hable de equilibrio comercial y que varios proveedores estén acelerando sus propios estudios, mesas dedicadas y lanzamientos con licencia bien reconocida.

Existen tres señales que explican de buena forma lo ocurrido este año:

Más operadores están lanzando estudios o mesas exclusivas en lugar de limitarse a un catálogo estándar.

en lugar de limitarse a un catálogo estándar. Los proveedores están potenciando formatos live con marca y estilo de show , no sólo mesas de estudio convencionales.

, no sólo mesas de estudio convencionales. La parte live ocupa espacio en el lobby porque colabora a retener mejor y a atraer alto gasto.

Lo que deja esta racha de anuncios

La noticia de fondo no es que el live casino siga vivo. Eso ya se daba por hecho. La novedad para 2026 resulta ser la rapidez con la que operadoras y proveedores están ampliando bibliotecas, personalizando estudios y empujando formatos híbridos entre mesa y espectáculo. Conjuntando todo, enero y marzo dieron como resultado una foto bastante clara: el live ya no aparece al final del menú. Empieza a ocupar el centro de la oferta online.