Reportan tiroteo en los alrededores de la Casa Blanca: Un hombre armado fue abatido

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Washington D.C. vivió momentos de tensión este lunes tras reportarse un presunto tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca. El área fue rápidamente acordonada por las fuerzas de seguridad, mientras equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación. El hecho ocurrió en la intersección de la calle 15 con la Avenida Independence, a escasos metros de la residencia presidencial.

Comunicado del Servicio Secreto

La Oficina de Comunicaciones del Servicio Secreto de EE.UU. informó que personal de la institución estuvo presente en la escena y que un individuo armado fue baleado por las fuerzas del orden. Su condición médica aún no ha sido confirmada. El comunicado pidió a la población evitar la zona mientras se desarrollan las labores de respuesta y se realizan las investigaciones correspondientes.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

Voces desde la Casa Blanca

Corresponsales acreditados en la Casa Blanca reportaron que el operativo de seguridad se activó de inmediato y que el perímetro fue cerrado para garantizar la protección del complejo presidencial. James Rosen, principal periodista en el recinto para Newsmax, fue uno de los primeros en dar noticia de ello.

"Se han registrado disparos cerca del complejo de la Casa Blanca, en la intersección de la calle 15 e Independence. El Servicio Secreto ha cerrado la oficina de prensa y otros lugares", escribió.

Los periodistas que se encontraban en el área señalaron que se reforzó la presencia de agentes y que se restringió el acceso a las calles adyacentes, siendo todos trasladados y resguardados a la sala de prensa.

Estado del presidente Donald Trump

Nick Sortor, otro de los corresponsales en el lugar, informó que las autoridades confirmaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, se encuentra fuera de peligro.

Sin embargo, La corresponsal de Real Clear Politics, Susan Crabtree, afirmó que el hombre armado resultó abatido poco antes de iniciarse una rueda de prensa por parte del mandatario, lo que deja a la interpretación la unión de ambos factores y su posible desenlace.

🚨 JUST IN: Secret Service CONFIRMS a man was shot by law enforcement near the White House, causing the White House to be LOCKED DOWN



More details are not immediately available.



Pray for President Trump's safety, today and every day 🙏🏻 pic.twitter.com/YkKWYSillS — Nick Sortor (@nicksortor) May 4, 2026

La Casa Blanca es uno de los puntos más custodiados del país, y cualquier incidente en sus alrededores activa protocolos de máxima alerta. En este caso, la rápida intervención de los agentes evitó que la situación escalara.

Sin embargo, el hecho reaviva el debate sobre la seguridad en el país norteamericano en espacios públicos, siendo que hace tan solo 9 días se dio otro tiroteo en la Cena de la Asociación de Corresponsales (25 de abril) donde el presidente Donald Trump estaba presente y tuvo que ser retirado de emergencia.

Este reciente acontecimiento deja ahora más preguntas que respuestas respecto a los recientes ataques hacia la institución presidencial. Aunque el Servicio Secreto confirmó la intervención y el abatimiento de un hombre armado, aún no se conocen detalles sobre su identidad ni sus motivaciones. La investigación en curso será clave para esclarecer lo ocurrido.