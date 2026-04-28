FIFA revela la canción oficial del Mundial: Daddy Yankee pone el ritmo que hará vibrar al planeta

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el contexto del próximo mundial de fútbol, uno de los distintivos de cada evento deportivo son las canciones que acompañan este acontecimiento que ocurre cada 4 años. En este año, la canción será interpretada por uno de los cantantes más reconocidos a nivel internacional, Daddy Yankee.

Anuncio de la canción

La canción que recibe el nombre de "Echo", fue anunciada este martes 28 de abril por medio de las redes sociales de la cuenta oficial de la FIFA World Cup. Además, la canción tendrá la participación del cantante puertorriqueño Daddy Yankee y la cantante jaimaiquina Shenseea.

Echo. Echo. Echo 🎶



Stream the latest #FIFAWorldCup single Echo, by @daddy_yankee x @SHENYENG now at the link in our bio. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 28, 2026

¿Cuántas canciones del mundial habrán?

Hasta el momento se han dado a conocer tres canciones. Además, se espera que cada una de ellas represente a uno de los países que formaran parte de la sede de este torneo.

Como parte de la propuesta musical, esta canción es una mezcla de ritmos latinos con dance hall. Este tipo de fusiones recrean un ambiente de culturas y configura que se posiciones en distintos lugares del mundo.

Incluso, al presentar esta mezcla, se puede reflejar lo que se vivirá en los próximos partidos de fútbol que se transmitirán por todo el mundo y captarán gran expectativa en los usuarios.

Asimismo, algunas de las presentadas anteriormente fueron las canciones "Lighter" de Jelly Roll ft. Carín León y "Por Ella" de Belinda ft. Los Ángeles Azules.

La canción "Echo" ya está disponible en todas las plataformas oficiales de la FIFA como: Youtube, Spotify, Apple Music, Deezer y iTunes Store. Además, dado el alcance del cantante apodado como "Big boss" se espera que rápidamente genere gran alcance con sus seguidores y público en general.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este torneo de fútbol que será el más grande de la historia dará inicio el próximo 11 de junio cuando la Selección Nacional de México se enfrente al combinado de Sudáfrica.

En el ámbito de difundir las actividades en torno al mundial, las canciones que acompañan el torneo generan gran relevancia por medio de la repetición y de ser aceptadas por el público, pueden alcanzar una recordación importante en las mentes de las personas.

Un ejemplo de ello es la canción de Shakira del mundial 2010 que fue una colaboración con el grupo sudafricano Freshlyground y es una de las muestras más evidentes de la permanencia a través del tiempo en la mente de las personas.