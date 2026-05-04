Alianza Lima se queda sin Luis Advíncula para el duelo con Sporting Cristal tras acumular 5 amarillas

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima venció 2-1 al CD Moquegua en Matute y se consolidó como líder del Torneo Apertura. Sin embargo, la victoria dejó una noticia amarga: Luis Advíncula no podrá estar presente en el clásico contra Sporting Cristal debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas en el campeonato. La sanción automática lo obliga a perderse uno de los partidos más esperados de la temporada.

Advíncula: una baja clave

El lateral derecho se ha convertido en pieza fundamental del esquema de Pablo Guede. Su despliegue por la banda, capacidad de recuperación y experiencia internacional lo han consolidado como uno de los líderes del plantel.

La quinta amarilla llegó en el duelo frente a Moquegua durante el segundo tiempo, en el minuto 58', donde Advíncula fue amonestado tras una falta táctica. Aunque el equipo logró sostener el triunfo, la noticia de su suspensión generó preocupación inmediata.

La ausencia de Advíncula no solo significa perder a un jugador con jerarquía, sino también a un referente que aporta seguridad defensiva y salida rápida en ataque. Guede deberá evaluar alternativas como el ingreso de Gino Peruzzi o el desplazamiento de Aldair Fuentes para cubrir la banda derecha. Sin embargo, se presentan dudas sobre si podrán ofrecer la velocidad y experiencia del seleccionado peruano.

Además, el clásico contra Cristal es un partido de alta intensidad, donde cada detalle puede definir el resultado. La baja de Advíncula obliga a replantear el esquema táctico y a reforzar la zona defensiva para evitar que el rival aproveche la ausencia de uno de los hombres más regulares del Apertura.

Posibles bajas adicionales

A la suspensión de Advíncula podrían sumarse las ausencias de Paolo Guerrero y Alan Cantero, quienes no jugaron ante Moquegua por lesiones. Guede confirmó que ambos arrastran molestias y que su evolución será evaluada en los próximos días.

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Si se confirma que no llegan al clásico, Alianza perdería a tres de sus principales referentes en ataque y defensa, un golpe duro para un equipo que busca mantener su liderazgo en el torneo. La victoria frente a Moquegua reafirmó el buen momento de Alianza Lima, pero también dejó un panorama complejo de cara al clásico contra Sporting Cristal.

La suspensión de Luis Advíncula es una baja sensible y ello se suma la incertidumbre sobre Guerrero y Cantero, lo que convierte el próximo duelo en un verdadero desafío para el plantel blanquiazul. La hinchada, mientras tanto, celebra el liderato pero aguarda con expectativa cómo responderá el equipo ante estas ausencias en un partido decisivo.