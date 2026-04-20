Accede a un préstamo de S/ 200 mil soles para la construcción de tu vivienda en Arequipa

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

¿Te gustaría hacer realidad la casa que siempre has soñado? Ahora puedes hacerlo posible con el préstamo para construcción de Prestamype. Este préstamo te permite acceder a montos de hasta S/2 millones, con desembolso rápido, requisitos sencillos y tasas competitivas. Además, cuenta con una evaluación flexible, por lo que puedes calificar incluso si estás en Infocorp o no tienes historial crediticio.

Prestamype, fintech peruana reconocida, creó este préstamo pensando en quienes necesitan capital para avanzar o culminar su vivienda, ya sea para comprar materiales, adquirir herramientas o contratar mano de obra. Descubre más sobre este producto financiero AQUÍ.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype brinda condiciones competitivas y adaptadas al perfil de cada persona, facilitando el cumplimiento de sus pagos mediante cuotas mensuales fijas en la fecha acordada. Al solicitar un préstamo para construcción, puedes acceder a los siguientes beneficios principales:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

mensual desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una fintech segura y confiable con más de 9 años de experiencia en el mercado. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder al préstamo para construcción

El préstamo para construcción de Prestamype es un producto pensado para ayudarte a remodelar tu vivienda o construirla desde cero, tal como la imaginas. Para precalificar, solo necesitas cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía en Arequipa .

. Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para hacer realidad el sueño de la casa ideal? Precalifica hoy mismo y de forma 100 % online a un préstamo para construcción AQUÍ.

Prestamype, una de las fintech más grandes del Perú

En la actualidad, Prestamype se posiciona como una de las fintech más grandes del Perú gracias a su crecimiento acelerado en poco tiempo. Ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/ 1600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de más de 6500 peruanos.

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