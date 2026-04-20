Accede a un préstamo de S/ 200 mil soles para la construcción de tu vivienda en Arequipa

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 20/04/2026
¿Te gustaría hacer realidad la casa que siempre has soñado? Ahora puedes hacerlo posible con el préstamo para construcción de Prestamype. Este préstamo te permite acceder a montos de hasta S/2 millones, con desembolso rápido, requisitos sencillos y tasas competitivas. Además, cuenta con una evaluación flexible, por lo que puedes calificar incluso si estás en Infocorp o no tienes historial crediticio.
Prestamype, fintech peruana reconocida, creó este préstamo pensando en quienes necesitan capital para avanzar o culminar su vivienda, ya sea para comprar materiales, adquirir herramientas o contratar mano de obra. Descubre más sobre este producto financiero AQUÍ.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype brinda condiciones competitivas y adaptadas al perfil de cada persona, facilitando el cumplimiento de sus pagos mediante cuotas mensuales fijas en la fecha acordada. Al solicitar un préstamo para construcción, puedes acceder a los siguientes beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una fintech segura y confiable con más de 9 años de experiencia en el mercado. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para acceder al préstamo para construcción
El préstamo para construcción de Prestamype es un producto pensado para ayudarte a remodelar tu vivienda o construirla desde cero, tal como la imaginas. Para precalificar, solo necesitas cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía en Arequipa.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Listo para hacer realidad el sueño de la casa ideal? Precalifica hoy mismo y de forma 100 % online a un préstamo para construcción AQUÍ.
Prestamype, una de las fintech más grandes del Perú
En la actualidad, Prestamype se posiciona como una de las fintech más grandes del Perú gracias a su crecimiento acelerado en poco tiempo. Ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/ 1600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de más de 6500 peruanos.
Solicita un préstamo para construcción de hasta S/2 millones de forma segura y confiable con Prestamype. Da el primer paso hacia tu casa soñada con las mejores tasas y condiciones. Precalifica AQUÍ.