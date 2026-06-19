Por qué 1xBet invierte en licencias internacionales y en la estabilidad a largo plazo

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El rápido crecimiento por sí solo ya no es un argumento convincente en el sector de las apuestas. Un operador puede ampliar su alcance geográfico, aumentar su público y forjar alianzas de gran repercusión, que pueden servir de plataforma de comunicación, pero no sustituyen a la responsabilidad regulatoria, pero la pregunta clave sigue siendo: ¿hasta qué punto es sostenible este crecimiento?

Para un operador internacional, operar en mercados regulados implica casi siempre un modelo de negocio más complejo. Cada jurisdicción requiere un enfoque específico: autorizaciones locales, auditorías, presentación de informes, cumplimiento de los requisitos en materia de publicidad, pagos, identificación de los jugadores, juego responsable e interacción con el organismo regulador. No existe una licencia universal para el mercado mundial de las apuestas. Cada mercado regulado cuenta con su propio organismo regulador, su marco de concesión de licencias y sus requisitos de cumplimiento. La expansión a una nueva jurisdicción suele suponer comenzar el proceso de nuevo desde cero.

Costos y exigencias del cumplimiento normativo

A corto plazo, no es la opción más conveniente. Las licencias cuestan dinero, el cumplimiento normativo requiere un equipo especializado y las auditorías regulatorias ralentizan el lanzamiento. Además, la normativa local puede restringir las bonificaciones, la publicidad, los mecanismos de pago y la experiencia del usuario. En algunos casos, un operador tiene que rediseñar su producto, pero no porque sea más fácil para la empresa, sino porque el mercado así lo exige.

Dar prioridad al crecimiento regulado supone una orientación estratégica a largo plazo encaminada a desarrollar una infraestructura más sostenible. Se centra en la adaptación a las exigencias del mercado mediante procesos verificables, obligaciones fiscales y mecanismos de protección de los jugadores. Al mismo tiempo, ayuda a los operadores a garantizar su permanencia en el mercado a largo plazo, al operar dentro de unas normas claras y unas condiciones predecibles para los jugadores, los socios y los reguladores.

Para los jugadores, la concesión de licencias no garantiza una experiencia perfecta, pero sí ofrece un entorno más transparente. Un mercado regulado puede implicar más controles, más trámites y más restricciones. Sin embargo, estos elementos establecen un marco básico diseñado para respaldar la gestión de riesgos, la verificación de la identidad y las prácticas de juego responsable, aunque los parámetros de aplicación siguen siendo específicos de cada jurisdicción y entidad jurídica pertinentes.

El International Player Safety Index, encargado por 1xBet y elaborado por SBC Media, muestra que la protección de los jugadores sigue siendo un reto complejo incluso en mercados maduros. Incluso cuando los marcos normativos están bien establecidos, los operadores siguen enfrentándose a requisitos que varían de un país a otro, y las inconsistencias entre jurisdicciones generan lagunas e incertidumbre tanto para los jugadores como para las empresas con licencia. El informe destaca tres áreas clave para la futura protección de los jugadores: claridad de las normas, intervención temprana y protección basada en datos, lo que incluye la supervisión en tiempo real y el uso de la inteligencia artificial bajo estrictas medidas de seguridad.

Para los operadores, las implicaciones van mucho más allá de las tasas de licencia. No basta con obtener una licencia y seguir operando según el modelo anterior. Los operadores deben mantener los procesos, actualizar los sistemas, estar al tanto de los cambios legislativos, colaborar con los organismos reguladores y adaptar las medidas de seguridad al mercado específico.

América Latina acelera la regulación

América Latina demuestra por qué esto es especialmente crucial para los nuevos mercados regulados. La región está pasando rápidamente de un modelo dominado por operadores extraterritoriales a modelos con licencias locales, y ya se encuentra entre los líderes en ciertas medidas de protección de los jugadores. Según el International Player Safety Index, el 84 % de los operadores encuestados utiliza controles de identificación de clientes (KYC), el 69 % emplea la supervisión de la actividad en tiempo real y el 34 % utiliza la inteligencia artificial para identificar posibles riesgos relacionados con el juego. Al mismo tiempo, el informe destaca una deficiencia: las herramientas tecnológicas no funcionan a pleno rendimiento si los jugadores no comprenden por qué existen.

Esto pone de relieve un aspecto importante: la concesión de licencias es solo un elemento más de una estrategia más amplia a largo plazo. Implica fomentar el diálogo en torno a los objetivos normativos, informar sobre los riesgos y abordar los hábitos de los jugadores. Esto es especialmente cierto en aquellos lugares donde las apuestas aún no se consideran un entretenimiento, sino una posible fuente de ingresos.

África avanza en dos velocidades

África refleja una fase diferente en el desarrollo normativo. En la región se observa una dinámica de dos velocidades: Kenia y Nigeria avanzan hacia marcos normativos más modernos, mientras que otros mercados aún están creando una infraestructura básica de cumplimiento normativo. El informe también destaca el papel que desempeñan el comercio minorista, los pagos en efectivo, las redes móviles y el mercado negro como factores que complican los esfuerzos por proteger a los participantes.

Para las marcas internacionales, esto significa que la estabilidad no puede lograrse mediante una única norma corporativa. Debe construirse mercado por mercado: a través de la concesión de licencias, la adaptación local, la infraestructura de pagos, el cumplimiento normativo, las alianzas, la formación y las iniciativas para combatir el segmento sin licencia.

1xBet apuesta por una estrategia de largo plazo

La experiencia de los grandes operadores internacionales ilustra cómo se plantea este reto en la práctica. Un ejemplo es 1xBet, una empresa que está adaptando su estrategia de crecimiento internacional hacia un compromiso a largo plazo con los mercados regulados. La empresa opera desde 2007, cuenta con más de 35 licencias en todo el mundo, aplica medidas de juego responsable y apoya la investigación para comprender mejor la situación de la protección de los jugadores en las distintas regiones.

Precisamente por eso, el desarrollo de 1xBet en los mercados regulados es algo más que un simple complemento de la marca; es una parte integral de su estrategia. Se trata de una inversión en una presencia regulada, una base para generar confianza fundamentada y garantizar la estabilidad de las operaciones, así como la capacidad de construir un negocio que no se base en ciclos de crecimiento a corto plazo, sino en una presencia a largo plazo en el sector.

El futuro del sector de las apuestas no vendrá determinado únicamente por la escala. Por el contrario, dependerá de la capacidad para satisfacer las demandas del mercado, invertir en el cumplimiento normativo, proteger a los jugadores y seguir siendo un socio fiable a medida que la normativa se vuelve más estricta.