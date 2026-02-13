Alianza Lima fracasó en la Copa Libertadores: El millonario monto que perdió tras eliminación ante 2 de Mayo

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda pocos días para que Alianza Lima cumpla 125 años de vida institucional en medio de una crisis deportiva a raíz de la temprana eliminación de la Copa Libertadores tras el empate en casa ante 2 de Mayo. Ello ha generado que diversas figuras del club como Paolo Guerrero y Franco Navarro sean cuestionados por lo hinchas quienes hasta exigen su salida.

El millonario monto que perdió tras la eliminación de la Libertadores

Pero este fracaso ante los paraguayos no solo significa un duro golpe en cuanto a lo deportivo para la institución de La Victoria, sino también en lo económico ya que dejarán de percibir un jugoso premio otorgado por Conmebol.

Como se recuerda, la Confederación Sudamericana de Fútbol otorga unos montos ya establecidos a cada uno de los equipos que avancen en cada fase previa, fase de grupos y demás instancias. En primer lugar, Alianza Lima ya había recibido un total de 400 mil dólares por su mera participación en esta etapa del torneo internacional más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

Sin embargo, de haber avanzado a la Fase 2 donde se hubieran enfrentado a Sporting Cristal, los blanquiazules hubieran sido abonados con 500 mil dólares más directo a sus arcas. Sin embargo, la eliminación ante 2 de Mayo los deja sin esta suma y sin la taquilla que pudo haber dejado el duelo ante los celestes en Matute.

La prioridad siempre fue la Liga 1

En medio de la cena por los 125 años de vida institucional, el gerente deportivo del club, Franco Navarro, habló con la prensa para dar sus sensaciones tras este nuevo papelón internacional. El directivo aseguró que, pese a este duro golpe, el principal objetivo del equipo sigue siendo campeonar a final de temporada en la Liga 1 señalando que para eso conformaron este equipo.

"Desde que empezó el año, el mensaje fue claro, tenemos un objetivo claro que es el primer lugar de este torneo 2026. Para eso nos hemos preparado, estamos trabajando, para eso trajimos un cuerpo técnico con toda la experiencia del mundo y la capacidad. Creo que tenemos un plantel riquísimo y uno de los mejores", indicó.

En resumen, Alianza Lima perdió no solo en la cancha sino también en el aspecto económico ya que dejó de percibir 500 mil dólares por parte la Conmebol tras quedar eliminado de la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo.