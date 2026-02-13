¡Sin filtro! Maju Mantilla romperá su silencio en su DEBUT en 'La Sustancia': "¿Terminaron de hablar de mí?"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla vuelve más recargada que nunca. La exreina de belleza se suma como conductora del pódcast 'La Sustancia', prometiendo contarlo todo y respondiendo a las polémicas sobre su vida privada.

Maju Mantilla conducirá 'La Sustancia' ¿con Gareca?

Hace solo unos días, se reveló que el exentrenador de la Selección Peruana de fútbol, Ricardo Gareca, vuelve a nuestro país, pero esta vez no en las canchas, sino que da un salto al mundo del streaming con 'La Sustancia'. El 'Tigre', con un inesperado video, reavivó la célebre cábala del vestido de novia de buena fortuna que se volvió emblemático durante el proceso clasificatorio de Perú al Mundial de Rusia 2018.

En las imágenes, se le observa acercarse y tocar la prenda nupcial, replicando un gesto que, para muchos hinchas, simbolizó la histórica clasificación de la Bicolor tras 36 años de ausencia. Mientras que algunos soltaban la idea de que Farfán podría ser el primer invitado del pódcast de Gareca, otra noticia remeció la farándula peruana.

Pues bien, en redes sociales se reveló que la exMiss Perú, Maju Mantilla, será el nuevo jale del pódcast 'La Sustancia' junto al estratega argentino, en medio de la atención mediática que han provocado las recientes polémicas sobre su vida personal: su aún esposo Gustavo Salcedo estaría saliendo con una joven identificada como María Pía Vallejos

Maju Mantilla promete contar todo en 'La Sustancia'

En las redes sociales del programa de streaming 'La Sustancia', se aprecia un breve pero potente material audiovisual con el titular "¿Terminaron de hablar de mí?", donde se ve a la exconductora de 'Arriba mi gente', Maju Mantilla, con el rostro serio mientras se escucha de fondo varias voces donde, aparentemente, las personas comienzan a hacer reclamos y serias acusaciones en torno a los rumores de una presunta infidelidad.

Seguidamente, la exreina de belleza hace con una mano una señal de silencio y aparece la frase: "En este programa no hay más tabúes", dejando entrever que está lista para abordar, sin filtros, los constantes rumores que han rodeado su vida personal en los últimos meses.

El pódcast promete ofrecer una mirada transparente y sin restricciones en donde, aparentemente, no solo e abordarían temas de interés, sino que los conductores como Maju no tendrían filtro para responder aspectos personales.

¿Cuándo debutará Maju con 'La Sustancia'?

Ante el anuncio, muchos se preguntan cuando será el debut de Maju Mantilla y Ricardo Gareca en 'La Sustancia', espacio de streaming de Jefferson Farfán. Hasta el momento, no se ha dado una fecha oficial, manteniendo en vilo a sus seguidores.

"Shhhhhhh! Maju Mantilla tiene mucho que decir y muy pronto lo sabrás en 'La Sustancia", se lee en la descripción del clip.

La llegada de Maju Mantilla a 'La Sustancia' remece la farándula nacional tras el spot donde se le ve decidida a contarlo todo en esta nueva faceta en el mundo del streaming junto al estratega Ricardo Gareca.