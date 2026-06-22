Universidad Privada San Juan Bautista impulsa carreras de negocios con enfoque en empleabilidad y demanda laboral

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La dificultad de los jóvenes para insertarse en el mercado laboral ha puesto en evidencia la necesidad de carreras universitarias alineadas a la demanda real de las empresas y a las nuevas dinámicas económicas.

En el Perú, uno de los principales desafíos en educación superior es la brecha entre la formación académica y las competencias que exige el mercado laboral. Diversos especialistas coinciden en que muchas organizaciones enfrentan dificultades para encontrar talento con habilidades prácticas, capacidad de adaptación y experiencia aplicada, lo que impacta directamente en la empleabilidad de los egresados y en sus oportunidades de desarrollo profesional.

"Actualmente, la empleabilidad depende cada vez más de la capacidad de adaptación, el pensamiento estratégico y el manejo de herramientas vinculadas a los negocios y la gestión. Las universidades tienen el reto de formar profesionales preparados para responder a escenarios reales y dinámicos", afirmó la Dra. Silvia Patricia Aria Díaz, especialista en Administración, Marketing Digital y Recursos Humanos de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Nuevas carreras con enfoque práctico

En ese contexto, la Universidad Privada San Juan Bautista viene impulsando sus nuevas carreras de Administración y Marketing y Administración de Negocios Internacionales, orientadas a responder a las necesidades actuales del mercado. Ambas propuestas académicas integran un enfoque práctico que busca fortalecer competencias clave como la toma de decisiones, el análisis estratégico y el desarrollo de soluciones en entornos reales, alineando la formación con las demandas del sector empresarial.

Esta apuesta responde a una tendencia creciente en la educación superior, donde los estudiantes priorizan carreras con mayor proyección laboral y posibilidades de generar ingresos durante su formación. En un entorno cada vez más competitivo, la empleabilidad se consolida como uno de los factores determinantes en la elección de una carrera profesional.