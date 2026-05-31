Fatal accidente en la Panamericana Norte: Miniván se despista y deja cuatro muertos, entre ellos una menor de 8 años

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La madrugada de este domingo se convirtió en una pesadilla para decenas de familias luego de que una miniván de transporte interprovincial sufriera un aparatoso despiste en la carretera Panamericana Norte, a la altura del cerro Chilco, en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo.

Terrible accidente en Pacasmayo

El accidente dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y doce heridas, generando una intensa movilización de unidades de emergencia, policías y personal médico que acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos.

Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de ocho años, hecho que ha provocado una profunda conmoción entre los familiares y pobladores de la zona. La escena fue descrita por testigos como desgarradora debido a los gritos de los sobrevivientes y la desesperación de los familiares que llegaron al lugar en busca de información sobre sus seres queridos.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la región de La Libertad, una unidad de la empresa de transportes "10 Ases" sufrió un accidente y terminó volcada, dejando como saldo tres personas fallecidas y más de diez gravemente heridas.



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De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perteneciente a la empresa de transportes "Diez Ases" había partido desde Trujillo con dirección a Chepén cuando, por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó despistándose violentamente a un costado de la carretera.

Heridos fueron trasladados a los hospitales

Tras la alerta, seis ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con personal médico procedente de Guadalupe, Pacasmayo, Paiján, Ascope y Trujillo, acudieron al sitio. Los heridos recibieron atención primaria antes de ser trasladados a centros de salud de Guadalupe, Pacasmayo y Ascope.

De acuerdo con información preliminar, los pacientes con lesiones más graves fueron derivados al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde permanecen bajo observación y su pronóstico es reservado.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del siniestro y definir las responsabilidades correspondientes. La identificación oficial de las víctimas fallecidas se encuentra en proceso. Hasta el momento, solo se ha confirmado el deceso de cuatro personas. La evolución del estado de salud de los heridos será clave en las próximas horas, según indicaron los equipos médicos que los asisten.

Este nuevo accidente vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en las carreteras del país, especialmente en rutas interprovinciales donde miles de pasajeros se desplazan diariamente. Mientras continúan las investigaciones, las familias de las víctimas enfrentan el dolor de una pérdida irreparable y esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.