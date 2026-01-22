Universidad Señor de Sipán obtiene acreditación internacional EQUAA - Gold Class

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Señor de Sipán (USS) alcanzó un importante hito institucional al obtener la Acreditación Internacional EQUAA (Education Quality Accreditation Agency), tanto en el modelo institucional como en el modelo programático, con el nivel de tres estrellas - Gold Class, con una vigencia de cuatro años.

La acreditación programática fue otorgada a los programas de Administración, Contabilidad, Administración de Negocios Internacionales, Gastronomía y Gestión Empresarial del Turismo, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales, mientras que la acreditación institucional consolida la solidez académica y organizacional de la universidad.

El rector de la USS, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, destacó que este logro es resultado de un trabajo sostenido y comprometido con la excelencia académica.

"Esta acreditación internacional refleja el esfuerzo conjunto de toda nuestra comunidad universitaria y reafirma nuestro compromiso con estándares de calidad reconocidos a nivel internacional", señaló Martínez.

Expansión institucional con respaldo

Asimismo, resaltó que esta acreditación se replica en los nuevos campus de Lima, Trujillo y Piura, fortaleciendo la expansión institucional con una propuesta académica respaldada por organismos internacionales.

La acreditación EQUAA evalúa estándares vinculados a gestión académica, docentes, estudiantes, internacionalización, bienestar universitario, responsabilidad social e infraestructura, fortaleciendo el posicionamiento y la proyección internacional de la USS.