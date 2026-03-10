Corte de AGUA el jueves 12 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que habrá un nuevo corte de agua en algunos distritos de Lima Metropolitana el jueves 12 de marzo. ¿Está tu zona en la lista de afectadas?

Motivo del corte de agua el 12 de marzo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que el corte de agua el jueves se deberá a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital. En el marco de la interrupción del servicio, la empresa estatal exhortó tomar medidas preventivas.

Aconsejó a los usuarios a almacenar agua desde ya, previo al horario establecido para el corte del recurso hídrico, así como asegurse de que no haya fugas en grifos o inodoros para no desperdiciar el agua almacenada.

Sin agua en Chaclacayo

Hora del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Zonas afectadas: Urb. El Cuadro (afecta al R2-R3-R4-R5).

Urb. El Cuadro (afecta al R2-R3-R4-R5). Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

del corte: Limpieza de reservorio. Sector 157.

También habrá corte del servicio el jueves desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en sector 157: Urb. El Cuadro Mz. M-N, Ca. B-C, PS 8-15-23-24-25.

Interrupción del servicio en Independencia

Áreas afectadas: A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo.

A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 334.

En San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Limpieza del decantador N° 4 de la Planta N°2.

Sin servicio en Ate

Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del decantador N° 4 de la Planta N°2.

Limpieza del decantador N° 4 de la Planta N°2. Sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181.

En San Luis / San Borja

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. Motivo: Limpieza del decantador N° 4 de la Planta N°2.

En ese marco, Sedapal, a través de sus redes sociales, confirmó que ejecutará una nueva jornada de corte de agua en distritos de Lima Metropolitana el jueves 12 de marzo.