Actualidad
Inicio de clases en vilo

MEF aprueba transferencia de S/ 66 739 070,00 a favor de los gobiernos regionales para garantizar el Año Escolar 2026

El Gobierno, a través del MEF, autorizó una transferencia de hasta S/ 66 739 070,00 a favor de los gobiernos regionales para financiar nuevas plazas docentes y bolsa de horas, en el marco del Año Escolar 2026.

MEF aprueba transferencia a favor de gobiernos regionales.
MEF aprueba transferencia a favor de gobiernos regionales. Difusión

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/03/2026

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó una transferencia de hasta S/ 66 739 070,00 a favor de los gobiernos regionales para financiar nuevas plazas docentes y bolsa de horas, en el marco del artículo 74 de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

La medida adoptada se enmarca en el Decreto Supremo N.° 033-2026-EF, publicado este martes 10 de marzo en el Diario Oficial El Peruano, refrendado también por el presidente José María Balcázar y, los ministros de Economía y Educación, Gerardo López Gonzáles y Erfurt Castillo Vera, respectivamente.

Aseguran acceso a la educación al interior del país

Es importante mencionar que, el Ministerio de Educación (Minedu) solicitó la mencionada partida presupuestal, conforme a lo dispuesto en el literal h) del numeral 82.1 del artículo 82 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

En ese sentido, la unidad ejecutora a cargo de las contrataciones para el período de marzo a diciembre del presente año será el Programa Educación Básica para Todos del Minedu. 

Entre los objetivos a cumplir con la asignación de los recursos está: el logro del aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica Regular, el cumplimiento de horas lectivas normadas por parte de las instituciones educativas y la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva.

Otras consideraciones:

Los titulares de los ministerios en referencia aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel funcional programático, dentro de los cinco días calendario desde la entrada en vigencia del presente dispositivo legal.

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

Un aspecto a tener en cuenta, es que los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son asignados.

De esta manera, el gobierno de transición asigna la transferencia requerida por el Minedu para garantizar el acceso a la educación de los escolares de las regiones del país, en el marco del Año Escolar 2026, el cual podría verse interrumpido en su inicio por las intensas lluvias que se vienen registrando producto de la llegada del Fenómeno 'El Niño' Costero. 

