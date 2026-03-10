Exjugador Alianza Lima se convertiría en nuevo refuerzo de Universitario, informa prensa argentina

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Bryan Reyna, con pasado en Alianza Lima, suena fuerte como nuevo refuerzo de Universitario para este 2026. La noticia llega desde Argentina, donde el periodista Pablo Ocampo aseguró que el delantero dejaría Belgrano para llegar a préstamo con opción de compra, ilusionando a una hinchada crema que ya sueña con el histórico tetracampeonato.

¿Bryan Reyna llega a Universitario de Deportes?

El periodista de La Voz de Argentina, Pablo Ocampo, utilizó sus redes sociales para dar la primicia que los hinchas cremas esperaban.

"Belgrano: El delantero Bryan Reyna fue prestado a Universitario de Perú hasta diciembre de 2026", escribió el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter), dejando entrever que el fichaje está prácticamente cerrado y solo falta la oficialización por parte del club crema.

Recordemos que, durante la semana, periodistas como Gustavo Peralta y Mauricio Loret de Mola habían señalado que la 'U' veía con buenos ojos la incorporación de Bryan Reyna.

Con la información de Pablo Ocampo, los rumores cobran más fuerza. El delantero peruano, con experiencia en la selección peruana, podría llegar a Ate con la misión de reforzar el ataque crema y soñar con el tetracampeonato de la Liga 1.

Su paso por Belgrano y la expectativa en Ate

Belgrano fichó a Bryan Reyna en 2024 después de su gran nivel en Alianza Lima. Durante su estancia en Argentina, registró 57 apariciones, 5 goles y 6 asistencias, compitiendo tanto en la liga como en la Sudamericana y la Copa Argentina.

Pese a una temporada irregular, el exjugador de Alianza Lima mantiene contrato con el club argentino hasta fines de 2026, pero la posible cesión a Universitario de Deportes le abriría la posibilidad de retomar protagonismo en el país.

La posible llegada de Bryan Reyna a la 'U' responde a la necesidad de potenciar el equipo para dar la talla en la Libertadores y pelear el título local, con la mira puesta en lograr el tetracampeonato.

De confirmarse el acuerdo, Bryan Reyna sería el último refuerzo de Universitario de Deportes para lo que resta del Torneo Apertura y la temporada 2026.

