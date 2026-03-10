Luto en el rock: Fallece Tommy DeCarlo, vocalista de la banda Boston, tras padecer cáncer cerebral

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La semana empezó con una desafortunada noticia para el mundo del rock y sus oyentes luego de confirmarse el fallecimiento Tommy DeCarlo, reconocido por ser vocalista de la banda Boston, tras enfrentar una dolorosa enfermedad, así lo dio a conocer su familia.

Partió a la eternidad tras ardua batalla contra el cáncer cerebral

El lunes 9 de marzo, la familia del cantante recurrió a las redes sociales para informar sobre su muerte. Mediante un breve, pero sentido mensaje, sus hijos Annie, Talia y Tommy Jr. dieron a conocer este triste suceso de su padre y explicaron la causa de su partida a los 60 años.

"Con gran pesar compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre, luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final", se lee en el inicio del pronunciamiento publicado en el Instagram oficial del intérprete.

Además, los primogénitos de DeCarlo solicitaron que "en estos momentos difíciles" seguidores y amigos puedan respetar la privacidad de la familia "mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente". "Descans en paz, papá", finalizaron.

De fan a integrar la agrupación Boston

Tommy DeCarlo nació el 23 de abril de 1965 en Utica, Nueva York, y desde joven fue un gran admirador de la banda Boston. Durante varios años interpretó varias canciones de la agrupación e inclusive difundía sus grabaciones en Internet recibiendo buenas críticas.

Fue así que, sin imaginar, ese pasatiempo fue clave para que cumpla uno de los sueños más improbables en la escena del rock: converitrse en el vocalista de su grupo favorito.

Su gran oportunidad llegó en el año 2007, tras la muerte del vocalista original de Boston, Brad Delp. Tras escuchar los covers que Tommy había publicado en el ciberespacio, el fundador de la banda, Tom Scholz lo contactó y lo invitó a formar parte en conciertos de homenaje antes de integrar oficialmente la banda como frontman.

Un año más tarde, en 2008, DeCarlo se convirtió en el cantante principal de Boston durante sus giras y proyectos musicales, permaneciendo en ese rol durante casi dos décadas. Además, participó en el álbum "Life, Love & Hope" de 2013, uno de los trabajos más recientes de la agrupación, consolidando de esta forma su lugar dentro de la historia del grupo.

Es así que a los 60 años falleció Tommy DeCarlo, vocalista de la banda de rock Boston, tras padecer de un cáncer cerebral. La triste noticia fue difundida por sus tres hijos mediante las redes sociales.