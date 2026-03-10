Juan Reynoso asegura que Matute "es su casa" tras caer ante Alianza Lima

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Más allá del 3-1 de Alianza Lima a Melgar, la noche en Matute terminó picante por las polémicas declaraciones de Juan Reynoso. El técnico se pronunció sobre el alboroto que armó su actitud al cierre del juego y aprovechó para recordar su pasado blanquiazul, un vínculo que, según sus palabras, continúa pesando bastante a pesar del paso del tiempo.

Reynoso y el polémico gesto en Matute

Todo pasó cuando el partido ya había acabado y Alianza Lima festejaba el 3-1 contra Melgar. Mientras los jugadores salían de la cancha del estadio Alejandro Villanueva, Juan Reynoso hizo un gesto que en un dos por tres se robó la mirada de todos los hinchas blanquiazules.

"MATUTE ES MI CASA. ES UNA LEYENDA URBANA EL QUE YO NO HAYA QUERIDO VENIR AQUÍ" 💪🏻



Juan Reynoso respondió con respecto a cuando fue DT de la Selección y no fue a Matute. 🏟️



📹 @Josemaria_Sandg pic.twitter.com/q1DaqFloWR — Ovacion.pe (@ovacionweb) March 10, 2026

El entrenador de Melgar se tocó el pecho y luego levantó dos dedos con la mano, un ademán que muchos interpretaron como una referencia a su pasado o a los títulos que logró con el club victoriano.

La relación entre Reynoso y la hinchada de Alianza Lima siempre ha tenido una carga especial. Aunque inició su carrera como futbolista en el club blanquiazul, su decisión de fichar por Universitario en 1993 marcó un quiebre que muchos seguidores nunca terminaron de olvidar.

Reynoso asegura que Matute "es su casa"

Tras el revuelo que se generó, el técnico decidió pronunciarse y aclarar cómo interpreta su vínculo con el club victoriano. En sus declaraciones, Juan Reynoso fue enfático en señalar que mantiene respeto por la institución.

"Había un par de técnicos que, por temor a la hinchada, no me dejaron venir. Es distinto, pero esta es mi casa; yo vine aquí a los 12 años. Mucha gente no se acuerda pero vine y me dijeron eres bienvenido acá", comentó.

Además, el técnico dejó en claro que las críticas o reacciones de algunos hinchas no lo inquietan y que su intención nunca fue provocar a nadie.

"Yo no soy malagradecido con la institución, pero cuando a uno le faltan el respeto, tiene que responder (...) No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si me insultan, obviamente tengo que responder. En ningún momento mi intención ha sido provocar", concluyó.

La derrota de Melgar ante Alianza Lima en Matute terminó generando mucho más que debate futbolístico. El gesto de Juan Reynoso hacia la tribuna, sumado a sus declaraciones posteriores en las que aseguró que Matute "es su casa", volvió a poner en primer plano su historia con el club blanquiazul.