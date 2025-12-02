Científicos desarrollan vacuna antienvejecimiento capaz de duplicar la esperanza de vida y frenar el cáncer

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Importante hallazgo de la medicina para la humanidad. Científicos estadounidenses desarrollaron una nueva vacuna para combatir las "células viejas", así lo informó Immorta Bio, una empresa de biotecnología con sede en Miami para la que trabajan los investigadores.

¿Cuál es el nombre de la vacuna milagrosa?

De acuerdo con la información brindada por la compañía, la vacuna que podría dar un giro distinto a la humanidad ha sido denominada como "SenoVax", la cual se encarga de estimular el sistema inmunitario, eliminando de forma selectiva las células senescentes, responsables de impulsar el envejecimiento, la inflamación y la insuficiencia orgánica, así como de favorecer el crecimiento tumoral.

Al retirar estas células dañinas, se produce un amplio efecto antienvejecimiento en el organismo y, al mismo tiempo, se frena el avance del cáncer, abordando dos de las causas principales del deterioro asociado a la edad: la acumulación de daños y la pérdida de capacidad regenerativa.

"Al eliminar las células senescentes, reducimos el proceso biológico del envejecimiento y, al mismo tiempo, alteramos el microambiente que favorece el crecimiento tumoral, necesario para la supervivencia del cáncer", explicó el doctor Thomas Ichim, director científico de Immorta Bio. "Es una inmunoterapia verdaderamente pionera", asegura.

¿Cómo se desarrollaron los ensayos clínicos?

Siguiendo con lo revelado por la mencionada compañía, los experimentos se llevaron a cabo en animales. En ese sentido, los resultados de la vacuna han demostrado una potente reducción de tumores de pulmón, mama, cerebro, piel y páncreas.

Asimismo, los estudios preclínicos arrojaron más del 100 % de prolongación de la esperanza de vida y mejora de la salud, lo que sería el inicio de un nuevo giro en la historia de la humanidad.

El Dr. Boris Reznik, presidente y director ejecutivo de Immorta Bio, indicó que el objetivo de la compañía es establecer la seguridad y eficacia en pacientes con cáncer avanzado para después poder ampliarlo a enfermedades relacionadas con la edad y, por último, el tratamiento del envejecimiento en sí.

Es importante mencionar que, la compañía ya ha presentado la solicitud de registro de patente a nivel mundial para comenzar con su distribución.