André Carrillo vuelve a encender la polémica tras asegurar que Alianza Lima no es el quipo de sus amores

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el último tiempo, André Carrillo se ha caracterizado por generar polémicas luego de cualquier entrevista suya. En su momento, aseguró que tuvo una fuerte respuesta con Ricardo Gareca o como aquella vez donde indicó que Alianza Lima, equipo del cual es hinchas, no es el club de sus amores.

André Carrillo asegura que Alianza Lima no es el equipo de sus amores

Ahora, el jugador de la Selección Peruana ratificó esta versión en una reciente entrevista en el canal de Youtube de Benja Annun. Ahí, el habilidoso volante nacional indicó que pone a Al-Hilal de Arabia Saudita por encima del resto de clubes donde jugó ya que fue donde mejor lo trataron y donde más títulos alcanzó.

Incluso, dejó en claro que si en caso vuelva al país ubicado en Medio Oriente será bien recibido gracias a su paso por el elenco violeta.

"Cuando dije que era el club de mis amores fue porque allí me trataron mejor y fui más feliz. Es un club al que le tengo un cariño especial. Si en cinco años regreso a Arabia, sé que me van a recibir muy bien por lo que hice, por cómo jugué, por mi rendimiento y por los títulos que gané. Por eso decía que es el club de mis amores", indicó.

André Carrillo vive un gran presente en Corinthians de Brasil.

Por ello, André Carrillo volvió a explicar que Alianza Lima tiene un cariño especial en su corazón ya que fue ahí donde inició su carrera. Sin embargo, el poco tiempo que vistió las sedas blanquiazules no le deja poner a los victorianos en el primer lugar de sus preferencias.

"La gente de Alianza quizá se sienta dolida porque empecé ahí, pero fue poco tiempo, solo un año. No gané ningún título ni logré algo importante para el club hasta ahora. Simplemente inicié mi carrera en ese equipo", añadió.

Su posible vuelta al fútbol peruano

Respecto a una posible vuelta a la Liga 1, la 'Culebra' dejó en claro que ya no prometerá nada sobre el momento en que se de su regreso ya que su presente en Corinthians puede durar más tiempo de lo esperado.

"La posibilidad siempre está abierta. Por ahora estoy contento aquí. Siempre quise regresar a Perú en buen estado físico, pero ya no voy a prometer nada, porque nunca se sabe qué puede pasar", finalizó.

De esta manera, André Carrillo recalcó que Al-Hilal es el equipo de sus amores por encima de Alianza Lima ya que fue ahí donde mejor lo trataron y ganó más títulos en su carrera.