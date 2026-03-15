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Recompensa por Irán

EE.UU. ofrece recompensa millonaria por líder iraní Mojtaba Jamenei

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Esta medida forma parte del programa Rewards for Justice.

El nombre de Mojtaba Jamenei figura en un programa de recompensas por informació
El nombre de Mojtaba Jamenei figura en un programa de recompensas por informació (Composición Exitosa)

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/03/2026

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Estados Unidos anunció una recompensa millonaria para obtener información sobre el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. La medida fue comunicada por el Departamento de Estado y forma parte del programa internacional "Rewards for Justice", que ofrece dinero a cambio de datos sobre personas vinculadas con actividades consideradas terroristas.

La recompensa alcanza hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar o ubicar al dirigente iraní. La iniciativa también incluye a otros altos funcionarios del gobierno y del aparato de seguridad de Irán, a quienes Washington relaciona con operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Según el comunicado difundido por el programa, las autoridades estadounidenses buscan datos que ayuden a conocer el paradero o las actividades de estos dirigentes. El objetivo es reunir información que permita investigar o procesar a personas vinculadas con estructuras militares o de inteligencia del régimen iraní.

De acuerdo con la agencia Reuters, la lista difundida por Estados Unidos incluye a diez altos responsables iraníes, entre ellos Jamenei y figuras relacionadas con áreas clave de seguridad nacional. 

Comunicado emitido por Rewards of Justice.
Comunicado emitido por Rewards for Justice.

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Recompensa dentro de un programa antiterrorismo

El programa Rewards for Justice es una iniciativa del Departamento de Estado creada para incentivar la entrega de información sobre organizaciones o líderes acusados de participar en actividades terroristas.

En su comunicado, el gobierno estadounidense sostiene que los funcionarios señalados "comandan y dirigen diversos elementos de la Guardia Revolucionaria Islámica", organización que Washington considera responsable de planificar y ejecutar acciones violentas en distintas regiones del mundo. 

La Guardia Revolucionaria es una de las principales estructuras militares de Irán y tiene influencia en áreas de seguridad, inteligencia y política exterior del país.

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Contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán

El anuncio de la recompensa se produce en medio de un fuerte aumento de tensiones en Medio Oriente. En las últimas semanas se han registrado ataques militares y enfrentamientos indirectos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En ese contexto, Mojtaba Jamenei asumió recientemente como líder supremo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien gobernó Irán durante más de tres décadas.

Desde entonces, la situación política y militar en la región ha generado preocupación internacional. Washington afirma que busca frenar las redes que, según sus autoridades, operan bajo la estructura de la Guardia Revolucionaria, mientras que Irán rechaza esas acusaciones y sostiene que forman parte de presiones políticas.

La recompensa de 10 millones de dólares se suma así a otras medidas de presión adoptadas por Estados Unidos para obtener información sobre altos dirigentes del gobierno iraní.

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