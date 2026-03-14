Falleció querida influencer por una grave enfermedad que su familia atribuía a una maldición

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras conocerse que falleció una querida influencer a los 23 años debido a una grave enfermedad que su familia atribuía a una maldición. Sus familiares dieron a conocer la lamentable noticia en un sentido comunicado que conmocionó a sus miles de seguidores.

Fallece querida influencer colombiana

La influencer colombiana Carolina Reyes, o también llamada Carol 'The Warrior', tal y como la conocían sus más de 200.000 seguidores en Instagram, murió el pasado miércoles en una clínica de Cali como consecuencia de una cruel enfermedad pulmonar. Llevaba varios meses luchando, pero desafortunadamente, la afección ganó la batalla.

Con profunda tristeza, así lo confirmó su familia mediante un comunicado que publicaron en su perfil. "Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera, quien fue una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó", se lee en el inicio de la misiva.

Además, sus seres queridos agradecieron a sus fanáticos por "amarla y apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas". Además, indicaron que esperan que pueda ser despedida "por todos nosotros".

Miles de comentarios acompañan el texto, donde los usuarios han querido trasladar el pésame y compartir el dolor del entorno más cercano de la joven colombiana'. Apenas dos semanas antes, la influencer disfrutaba de un viaje de ensueño en Brasil que compartió en sus redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo Carol The Warrior sobre su salud?

El 6 de octubre de 2025, luego de varias semanas de ausencia en el mundo virtual, la influencer también conocida también como 'Mami Carol' recurrió a sus redes sociales en donde reveló detalles sobre su salud y el repentino diagnóstico.

"Quiero contarles algo que tuve cierto miedo a decir por el qué dirán: ustedes ya saben que antes del diagnóstico que cambió mi vida de un día al otro, mi vida era muy saludable, iba al gimnasio todos los días, mi alimentación era súper buena y llevaba una rutina activa", expresó aquella vez.

Adicionalmente, reveló que los síntomas "fueron súper raros", que tenía dolores en todo el cuerpo, pero como iba al gimnasio los ignoró debido a que pensaba que eran dolores musculares. Relató que fue al hospital y descubrieron que tenía líquido en los pulmones. "Finalmente me dijeron que tengo cáncer", señaló.

Desde entonces siguió compartiendo contenido desde la clínica y contó que lo más difícil fueron las siete internaciones en terapia intensiva. Inclusive varios miembros de su familia creyeron que estaba siendo "víctima de una maldición".

Como vemos, la joven influencer colombiana conocida como Carol 'The Warrior' falleció a los 23 años por un grave enfermedad que en un principio su familia atribuyó con brujería.