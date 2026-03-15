Feminicidio en La Victoria: Reconstrucción de crimen contra Beatriz Huampire fue suspendida por falta de garantías

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público suspensión la reconstrucción del feminicidio que habría cometido José Romero Durand, contra su esposa Beatriz Huampire Borda, en La Victoria el pasado 7 de marzo.

Suspenden diligencia

La diligencia a realizarse el último viernes 13 de marzo en la avenida Bausate y Meza en horas de la tarde fue suspendida debido a la falta de garantías para la seguridad del acusado y de los funcionarios que participarían de esta.

Durante la reconstrucción habían decenas de ciudadanos exigiendo justicia por la vida de Beatriz, entre ellos estaba presente la madre de la víctima quien entre lágrimas acusó también a los familiares de Romero Durand de ser cómplices del crimen.

"Esa familia, el día que han venido a conversar conmigo les he dicho que me cuiden a mi hija antes de irme a Puno, su mamá me dijo que 'si, como mi hija va a ser' y al final han odiado a mi hija sus cuñadas, su suegra la han empezado a odiar a mi hija. Yo se que ellas [le han hecho algo a mi hija], él no le ha quitado la vida solo, ahí está su familia", declaró la señora.

La hermana de la víctima también reveló una presunta infidelidad por parte de José Romero, lo que Beatriz Huampire se habría enterado y aparentemente habría originado una discusión que acabó con su asesinato.

"Yo he sido la persona que con mi mamá ha ido a la morgue y los cortes que mi hermana tiene son perfectos, es como si alguien supiera, porque él ni cocinar, no sabía ni picar un pollo", señaló.

La diligencia terminó por suspenderse luego de que las personas presentes reconocieran a la hermana del presunto agresor, por lo que comenzaron a intentar atacarla. La mujer fue protegida por personal policial que la resguardó en un vehículo de la PNP, hasta que finalmente el fiscal del caso decidió suspender la reconstrucción por la reducida presencia policial.

Detención preliminar

El pasado 9 de marzo se le dictó a José Romero siete días de detención preliminar por ser el principal sospechoso del crimen contra su esposa. La medida se vence el martes 17 de marzo.

El Ministerio Público informó, el último domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de la apertura de una investigación preliminar contra Romero por el presunto feminicidio de su esposa, quien fue hallada cercenada la tarde del sábado 7 de marzo en La Victoria.

Es por este caso que se iba a realizar la reconstrucción de los hechos, sin embargo, el fiscal decidió suspender la diligencia por la gran presencia de personas pidiendo justicia y la escaza presencia policial.