Golpe al narcotráfico: PNP decomisa más de 600 kilos de cocaína tras megaoperativo en Satipo

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Para nadie es un secreto que el narcotráfico en el país ha crecido en los últimos años de manera alarmante. Uno de los puntos del territorio donde las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas operan en su gran mayoría es la selva central. Justamente, la PNP acaba de realizar un megaoperativo donde incautaron más de media tonelada de cocaína en Satipo.

PNP decomisa más de 600 kilos de cocaína en Satipo

De acuerdo a la información brindad por la propia Policía Nacional del Perú, efectivos detuvieron una camioneta pickup con tres sujetos a bordo. Tras detectar movimientos sospechosos, se inició un enfrentamiento el cual terminó con dos detenidos y uno fallecido producto de un impacto de bala.

Al interior del vehículo se encontró más de 600 ladrillos de cocaína los cuales pesaban un total de 638 kilos. Además, se encontró en su poder una cacerina de arma de fuego y una granada de guerra. La PNP aseguró que estos sujetos pertenecen a la organización criminal 'Nueva Generación' que operarían en esta zona de Pangoa.

"La Policía Nacional del Perú desarticuló a la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas 'Nueva Generación' en la jurisdicción de Pangoa, provincia de Satipo (Junín). Durante la intervención se incautaron 613 paquetes tipo ladrillo que contenían clorhidrato de cocaína, además de una granada de guerra y una cacerina de arma de fuego con capacidad para 25 cartuchos", indicaron.

🚨💥 #Junín | 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒖𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒂𝒍 𝒏𝒂𝒓𝒄𝒐𝒕𝒓á𝒇𝒊𝒄𝒐: 𝑷𝑵𝑷 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒎á𝒔 𝒅𝒆 𝟔𝟑𝟖 𝒌𝒊𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒄𝒂í𝒏𝒂🔎



La Policía Nacional del Perú desarticuló a la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas "𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚... pic.twitter.com/qU0rBD2XNE — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 14, 2026

Un criminal abatido en enfrentamiento

A su vez, la policía dejó en claro que esta lucha contra el narcotráfico implica una labor más que peligrosa ya que uno de los intervenidos fue abatido producto del enfrentamiento a balazos. Los otros dos capturados ya se encuentran a disposición de las autoridades.

"La acción policial permitió la detención de dos implicados y la identificación de un tercer involucrado fallecido por impacto de arma de fuego, evidenciando el alto riesgo de las operaciones contra el narcotráfico", añadieron.

En resumen, efectivos de la Policía Nacional del Perú en Pangoa, Satipo, capturaron a dos sujetos pertenecientes a la organización criminal 'Nueva Generación' la cual se dedicaría al tráfico ilícito de drogas. Producto de esta intervención, se incautó más de 600 kilos de cocaína la cual iba a ser enviada al extranjero.