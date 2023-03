¿Deshidratado? Conoce cómo mantener a tu cuerpo bien hidratado durante el día

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Salud

Estamos terminando el verano, pero la sensación de calor aún no se va. Estar hidratado es muy importante para mantener el equilibrio de nuestro organismo. Por ello, Exitosa te trae 3 consejos para tener tu cuerpo bien hidratado.

El cuerpo humano está compuesto por agua entre 55% y el 60%. Esto permite mantener lubricadas las articulaciones y regular la temperatura corporal.

¿Cómo saber si estoy deshidratado?

La sed no es el único signo para saber si estás deshidratado. Si bien esta nos indica que estamos bajos en niveles de agua, no es el único para saber si padecemos de deshidratación.

Otros signos que nos pueden dar alerta de estar deshidratados son la sudoración excesiva, fiebre, vómitos, diarreas y orinar demasiado.

También podrás notar algunos síntomas en tu piel como la resequedad. Incluso la fatiga, la debilidad, el cansancio y la somnolencia pueden estar avisándonos que estamos deshidratados.

La sensación de mareo o confusión, el aumento del pulso y la frecuencia respiratoria, también son otros signos de alerta que no debemos dejar pasar.

Bebés y niños

Si bien es cierto los menores de edad no son de fijarse si están hidratados o no. Los padres de familia deben estar al tanto de algunas señales que puedan estar presentando.

Si eres padre o madre de familia estate atenta a estos signos: Si notas hundimiento de los ojos, rechazo a los alimentos, "llanto seco", o aumento de sed repentino, puede que estés al frente de tu hijo con problemas de deshidratación.

¿Qué puedo hacer para mantener el cuerpo hidratado durante el día?

Para estar bien hidratados, se suele recomendar beber 8 vasos de agua al día, aunque esta cantidad puede variar.

La hidratación no solo depende del consumo agua. Las frutas y las verduras, con composición mayoritaria de agua, ayudarían a mantenernos hidratados también.

Entre ellas tenemos a los plátanos, las paltas tienen potasio; mientras que las espinacas y las nueces son buenas fuentes de magnesio.

Evita el consumo de alcohol. Un estudio reciente publicado en el Journal of the American College of Nutrition encontró que beber bebidas con alto nivel de alcohol causaba más deshidratación que beber cerveza, incluso cuando la cantidad de alcohol consumida era la misma.

No sustituyas el agua por otras bebidas para hidratarte. Si bien es cierto, las bebidas con electrolitos pueden ayudar a acelerar la hidratación en determinadas circunstancias, los expertos coinciden que a la hora de hidratarse "no hay nada como el agua".

Por eso antes de tomarte una bebida deportiva hidratante o energizante piénsalo dos veces y mejor toma agua.