La micro-infidelidad: Nuevo tipo de 'traición' que puedes cometer sin darte cuenta

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Salud

La micro-infidelidad es diferente a la traición de pareja tradicional, e incluso no puede llegarse a concretar de manera física, sino mediante la digitalización, y de un tanto inocente y un poco ridícula, pero de llegarse a enterar tu pareja, no lo tomaría con gracia.

¿Qué son las microinfidelidades?

De acuerdo a algunos psicólogos, estas podrían definir como aquella conexión en línea con una persona que no es nuestra pareja, a la que le cuentas cosas intimidas, e incluso nunca te llegas a encontrar físicamente. Lo que significa que le estás dedicando el tiempo y atención que habitualmente se dirigiría a la pareja, pero esto se podría confundir con amistad, pero no esto sería una especie de coqueteo minucioso.

¿Quién no se ha sentido alguna vez un poco de remordimiento al chatear o comentarle algo en redes a alguien que le llama la atención? La frase o incluso la conversación pueden ser inocentes, pero prexiste el interés que va más allá de una 'simple la amistad'.

Para la psicóloga Melanie Schilling en una entrevista con el diario inglés Daly, la manera más sencilla de descubrir si tu pareja está siendo micro-infiel es, si este está interesado o guardándose secretos.

"La acción de la micro-infidelidad es una traición sutil y necesita secretismo para alimentar su fuego", comentó Melanie Schilling.

"Otras cosas en las que te deberías fijar es si tu pareja está teniendo conversaciones privadas o chats y rápidamente las cierra cuando estás a su lado o si están contactando con un ex en una fecha señalada como un aniversario u otro evento íntimo compartido. Puede que estén diciéndoles a otras chicas o chicos piropos que no te dice a ti, o te diga que tiene una reunión de negocios con alguien y finalmente descubres que no se trató ningún negocio", agregó la psicóloga.

Estos casos en mención para la especialista se tratarían de microinfidelidades, por lo que sería fácil de diferenciarlos: "Es el secretismo y el engaño que acompaña esa comunicación la que define la micro-infidelidad", asegura Schilling.

¿Cómo hablar sobre micro-infidelidad con tu pareja?

Para la profesional esto debería comenzar con la intuición, el cual te dice que las cosas no están bien, ya que muchas veces nos queremos hacer los ciegos, pero este no se puede tapar. "Si las cosas no cuadran, si pillas a tu pareja en una mentira, si se están comportando de una forma rara, saca el tema".

Pero esto no se debería confundir con la obsesión de buscar las actividades que realiza tu pareja en las redes sociales, pues este sería otro problema, según argumenta la especialista.

Para ello, tienes que ser especifico de los comportamientos que has observado y explicar cómo te han hecho sentir. Los límites solo puedes ponerlos tú, explica Schilling.