Tragedia en carretera: Reportan al menos 11 fallecidos tras choque entre tráiler y una camioneta

Al menos 11 personas perdieron la vida en un accidente vehicular en carretera. Las autoridades investigan las causas para determinar las responsabilidades del caso que ha causado gran impacto en la ciudadanía.

Colisión entre tráiler y camioneta deja 11 fallecidos

Según información preliminar, en la madrugada del jueves, 27 de noviembre, un accidente de tránsito ocurrió en la carretera Salamanca-León, Guanajuato. El hecho ocurrió cuando el conductor de un tráiler intentó dar vuelta en U en una zona prohibida, llegando a colisionar contra una camioneta donde viajaban 11 trabajadores del sector agrícola.

El fuerte impacto en la camioneta provocó que fuera arrastrada por varios metros y terminara volteada con llantas arriba. Al lugar acudieron miembros de Protección Civil Salamanca, Protección Civil Irapuato, Policía Estatal de Caminos y la Guardia Nacional para atender la emergencia.

Las autoridades reportaron, en un primer momento, que el incidente dejó 9 fallecidos y dos heridos, pero tras unas horas, estos murieron cuando reciban atención médica, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz de México.

Accidente en carretera bajo investigación

La Fiscalía General del Estado inició una investigación para deslindar responsabilidades del accidente en carretera. Asimismo, se reveló que el presunto responsable del siniestro vehicular huyó del lugar, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda.

"De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente habría ocurrido cuando el conductor del tractocamión intentó dar vuelta en "U" en una zona prohibida, lo que provocó que el otro vehículo se impactara contra la unidad de carga", indicó la Fiscalía.

El gobierno del Estado lamentó el accidente y anunció que apoyarán a las familias de los jornaleros (trabajadores agrícolas) del municipio de Comonfort que perdieron la vida.

Por su parte, la Protección Civil de Guanajuato emitió una alerta preventiva en la que pedían a los conductores tomar sus precauciones, ya que las labores de atención y retiro de unidades podrían generar tráfico lento.

Otro incidente internacional: Incencio sin precedentes

Además del accidente de tránsito en México, otro siniestro ha captado la atención de los medios internacionales. Pues bien, el miércoles 26 de noviembre, un incendio de enormes proporciones se registró en el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong.

Las investigaciones y primeras diligencias revelaron que la cifra de muertos por ese incidente llegó a 128 personas este viernes, según informó el secretario de Seguridad de la ciudad, Chris Tang. La comisión anticorrupción indicó en un comunicado que detuvo a siete hombres y a una mujer, de entre 40 y 63 años de edad, como presuntos sospechosos del incendio.

Es así como un nuevo siniestro sorprende este viernes. De acuerdo a los primeros reportes, un accidente en carretera dejó 11 fallecidos en México. Las autoridades investigan las causas que llevaron a que un tráiler impactara contra una camioneta.