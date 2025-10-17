Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en SJM

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

¡La ayuda no se detiene! En el marco de la campaña 'Salva una Olla' de Exitosa, con apoyo del Gobierno de Taiwán, la ollita común 'San Agustín', en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM) se vieron beneficiadas con una gran donación de productos de primera necesidad.

Exitosa y Gobierno de Taiwán salvan olla común 'San Agustín'

Las ollas comunes son una muestra de organización, solidaridad y resiliencia dentro de las comunidades más vulnerables. Su importancia radica en que garantizan el acceso a la alimentación para cientos de familias que atraviesan situaciones económicas difíciles, especialmente en contextos de crisis, desempleo o desastres naturales.

En ese marco, siguiendo con la campaña solidaria, Exitosa con apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán llegó hasta San Juan de Miraflores para cumplir con su promesa de salvar la ollita común 'San Agustín', que inició su loable labor de brindar un plato de comida desde hace cinco años ¡desde la pandemia del Covid-19!

Se realizó una gran e importante donación de alimentos de primera necesidad como sacos de arroz, menestras, papa, camote, yogures, avenas, tarros de leches, aceite, conservas, fideos y muchos más que permitirán asegurar la alimentación de decenas de familias que dependen de esta iniciativa comunitaria.

Madres de ollita común en SJM agradecen a Exitosa

Por su parte, las integrantes de la olla común, con carteles en mano, agradecieron el apoyo recibido, señalando que esta ayuda llega en un momento clave ante el incremento del costo de vida y la falta de recursos.

La presidenta de este local, Olga Pariona, con una gran sonrisa y emoción, no dudó en revelar que desde hace mucho tiempo que han sido olvidados por los gobiernos locales, por lo cual, estaba contenta con la iniciativa de Exitosa y Taiwán, que pese a la distancia cumplió con su palabra de ayudarlas a salir adelante. Pues bien, este grupo de madres se levantan muy temprano para preparar alrededor de 100 platos al día para sus beneficiarios, niños, madres solteras y adultos mayores.

"Hace tiempo, a las quinientas llegaba (ayuda) porque no nos visita nadie porque es la parte alta. (...) Muchas gracias radio Exitosa y Gobierno de Taiwán por apoyarnos y ver a las ollas más altas. Estoy muy feliz, contenta, muchas gracias. ¡Han salvado nuestra ollita! Es una gran ayuda para este comedor donde hay mucha necesidad", exclamó.

Es así como Exitosa y el Gobierno de Taiwán reafirmaron su compromiso de apoyo social al entregar una gran donación de víveres a la olla común 'San Agustín' en San Juan de Miraflores, como parte de la campaña "Salva una Olla" que busca llevar ayuda a las comunidades más necesitadas en el país.