Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una tonelada de víveres a olla común en Carabayllo

La campaña 'Salva una Olla' de Exitosa vuelve a ponerse del lado de las ollas comunes por su inquebrantable compromiso en favor de las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, hoy, viernes 14 de noviembre, gracias a las coordinaciones realizadas con el Gobierno de Taiwán, una importante ayuda fue entregada a la ollita común "Corazones Unidos", en Carabayllo.

Más ayuda a las ollas comunes

Como se recuerda, esta importante iniciativa surgió en medio de la pandemia y tras cumplir cuatro años realizando esta loable labor, las lideresas de ollita común ubicada en la zona de "Villa Torreblanca" recibieron una tonelada de alimentos de alta calidad para garantizar la seguridad alimentaria de sus beneficiarios.

Esta importante y destacada iniciativa llevó alimentos de primera necesidad, tales como: verduras, tubérculos, leche, arroz, avena, aceite, condimentos y atunes. La señora Elizabeh Huacchillo, presidenta de la ollita común, agradeció muy emocionada el gesto de Exitosa con el Gobierno de Taiwán, puesto que, la población que más lo necesita podrá gozar de los platos que preparan a diario con mucho cariño.

"Muchas gracias a Exitosa y al Gobierno de Taiwán por lo que nos han traído, que será para nuestro beneficio y en especial para los casos sociales que tenemos (...) yo me despierto a las 5:30 a. m. para dedicarme a la ollita y dar apoyo social a las personas", mencionó.

🔴🔵#SalvaUnaOlla🍲🍲| Como parte de la campaña "Salva una Olla", Exitosa y el Gobierno de Taiwán entregaron una tonelada de víveres a la olla común "Corazones Unidos", ubicada en el distrito de Carabayllo.



Olla común recibe diariamente a 65 beneficiarios

La Sra. Huacchillo comentó que a diario su ollita común recibe a 65 vecinos en situación de vulnerabilidad de la zona. En ese sentido, precisó que atienden casos sociales; así como, a niños, personas adultas con discapacidad y madres solteras, quienes en la ollita buscan una ayuda para subsistir.

No obstante, pese a su valiosa labor, las condiciones en materia de infraestructura vial y saneamiento no son las óptimas. Nuestro equipo, junto a la presidenta de "Corazones Unidos", pudo verificar que efectivamente no hay pistas y veredas en la zona, además, de que la falta de agua es una constante recurrente,

Su generosidad no conoce límites, la lideresa de este parte de Lima norte comentó que, incluso van a los mercados a que le regalen verduras guardadas para recuperarlas y dar de comer a sus comensales. Frente a esta situación, refirió que la donación recibida hoy es de suma importancia.

De esta manera, esta labor solidaria continúa con su misión, la de entregar productos sanos, frescos y nutritivos a las ollas comunes de todo Lima.