Chorrillos: Exitosa y Alicorp entregan importante donación de víveres a olla común 'Santa Rosita'

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

En un esfuerzo conjunto por combatir la anemia y la inseguridad alimentaria en zonas vulnerables de Lima, Exitosa y Alicorp se unen para realizar una significativa entrega de víveres a la olla común 'Santa Rosita', ubicada en el distrito de Chorrillos.

Exitosa y Alicorp ayudan a ollita común de Chorrillos

En nuestro país las cifras de anemia continúan siendo bastante alarmante, en especial, en los niños, más del 40% de ellos padecen esa afección por la deficiencia de hierro o vitaminas en su organismo y por ello, radica la importancia de las ollitas comunes, que alimentan diariamente a las personas que en verdad lo requieren y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Es así como 'Salva una olla' de Exitosa, con apoyo de uno de sus grandes aliados estratégicos como Alicorp con 'Ollas que desarrollan', llegaron hasta la zona de San Genaro para entregar productos de primera necesidad a la olla común 'Santa Rosita'. Se incluyeron sacos de fideos, litros de aceite, entre otros insumos clave para la alimentación balanceada de niños y adultos que acuden a este establecimiento, que provee raciones de comida nutritiva al día para familias y vecinos que carecen de recursos económicos suficientes.

Estas entregas son una muestra de que podemos generar cambios cuando trabajamos en conjunto con la comunidad y el sector privado.

'Ollas que desarrollan' y 'Salva una olla' se unen

Al llegar a la ollita común, se evidenció a las madres preparando, desde muy temprano, el platillo que servirían a su comunidad durante el almuerzo, demostrando que pese a las adversidades y limitaciones pueden salir adelante por el bienestar de todos.

Durante la ayuda solidaria, el gerente ejecutivo de Desarrollo Sostenible de Alicorp, Ian Nightingale, no dudó en asegurar que el programa 'Ollas que desarrollan' se centra en brindar herramientas y recursos para que las ollas comunes puedan operar de manera más eficiente y sostenible a largo plazo, no solo con donación de víveres, sino también con capacitaciones a las lideresas.

"Este emprendimiento es muy importante porque no solo genera ingresos incrementales para la olla común, porque también tienen una anticuchería, que incorpora proteínas ricas en hierro para poder luchar contra la anemia. Un emprendimiento que cumple un doble propósito", expresó a Exitosa.

Lideresas agradecidas con Exitosa y Alicorp

Luego de que el representante de Alicorp reveló que durante cuatro años se ha trabajado con 462 ollas comunes y capacitar a más de 1300 lideresas para llevar mejor la contabilidad de sus locales y emprender, la presidenta de la ollita 'Santa Rosita', Alejandrina Arias, no pudo evitar mostrarse agradecidas con la iniciativa solidaria de la empresa con ayuda de Exitosa.

Sostuvo que con los alimentos que recibieron podrán preparar potajes nutritivos y balanceados a sus casos sociales, que en total son 13, y 130 personas que acuden a ellos. Finalmente, reiteró que aprendieron bastante gracias a las capacitaciones.

Es así como para seguir apoyando la loable labor que realizan las madres de la ollita común 'Santa Rosita' en Chorrillos, Exitosa con 'Salva una Olla' y Alicorp se unieron, una vez más, para realizar una gran donación de víveres.