Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en Jicamarca

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

¡Un compromiso que no se detiene! Como parte de la campaña 'Salva de una Olla', Exitosa junto al Gobierno de Taiwán llegaron hasta Jicamarca para realizar una importante donación de alimentos a la ollita común 'El Mirador de Israel'.

Salva una Olla de Exitosa llegó a Jicamarca

Día a día un grupo de valientes madres se levantan muy temprano para sacar adelante a su ollita 'El Mirador de Israel', un espacio autogestionado en el que, a través del trabajo voluntario y colectivo dentro de su comunidad, se proporciona asistencia alimentaria a las personas en situación vulnerable que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear su comida.

Es así como las lideresas de este comedor hacen una loable labor, buscando los ingredientes necesarios para preparar más de 105 platos al día, en el anexo 22 de Jicamarca y que más de 26 familias puedan tener una alimentación balanceada. Tras ver el esfuerzo que realizan estas madres, Exitosa, con apoyo de la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipéi, no dudó en sumarse a la iniciativa solidaria.

Este viernes, 24 de octubre, como parte de la campaña 'Salva una Olla', se realizó la donación de alimentos de primera necesidad que le permitirá a esta ollita común garantizar una alimentación adecuada para ellos y las familias que acuden a su establecimiento como adultos mayores y menores de edad.

Donación de alimentos a 'El Mirador de Israel'

Entre los alimentos donados están sacos de arroz, papa, camote, fideos, aceite, tarros de leche, avena y conservas, los cuales permitirán que decenas de familias puedan continuar accediendo a un plato de comida digno en medio de la difícil situación económica que enfrentan.

Las madres de la ollita recibieron a Exitosa con gran emoción y con carteles en mano, expresando su gratitud por esta iniciativa que inició en pandemia como un proyecto de un mes, pero gracias a la cooperación de otras instituciones y aliados, sigue perdurando hasta ahora.

"Seguir el ejemplo de Exitosa y Taiwán"

La representante de la olla común 'El Mirador de Israel', Isabel Romero, exclamó que Exitosa y Taiwán, con esta iniciativa, no solo salvan a un comedor, sino a cientos, por lo cual, se mostró agradecida y pidió que otras instituciones se sumen a esta loable labor.

"Dios les bendiga, pero no hay empresas que se sumen así de la manera en que ustedes nos están haciendo llegar la bendición. Estamos lejísimos y estamos alegres con la bendición que nos han traído. (...) Agradecerle de todo corazón y rogarle a las demás empresas que tomen ese ejemplo del Gobierno de Taiwán que se están sumando con las ollitas comunes", expresó ante las cámaras de televisión.

Al ver los productos que llegó a su ollita, la madre de familia no dudó en asegurar que este viernes podría preparar unos ricos macarrones con atún y después de mucho tiempo también podrán preparar lonche y desayuno con quaker con leche. ¡Estamos alegres, muy agradecidas. Nos han salvado, a 105 personas!, exclamó.

Es así como a través de 'Salva una olla' de Exitosa y el apoyo del Gobierno de Taiwán, se reafirma que la solidaridad no tiene fronteras y que, unidos, es posible construir un país más justo y humano. Se realizó la donación de víveres a la ollita común 'El Mirador de Israel' en Jicamarca.