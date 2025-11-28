¿En la dulce espera de su segundo bebé? Angie Arizaga sorprende con INESPERADO anuncio en redes sociales

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Arizaga y Jota Benz vuelven a captar la atención de la farándula. Esta vez, la popular 'Negrita' lanzó un inesperado anuncio en sus redes sociales, que dejó entrever que podría estar en la dulce espera de su segundo bebé.

¿Angie Arizaga en la espera de su segundo bebé?

Angie Arizaga se mantiene activa en sus redes sociales, compartiendo los momentos más divertidos que vive al lado de su pequeño hijo junto a Jota Benz, así como las principales actividades que realiza tras alejarse de los programas realities para enfocarse en otros proyectos.

Es así como esta vez, a través de una dinámica en sus historias de Instagram, la 'Negrita' responde a las distintas preguntas e interrogantes que tienen sus seguidores sobre su vida. En uno de ellos, la exchica reality dejó boquiabiertos a más de uno con su respuesta, ya que aseguró que se viene su "segundo hijito".

"Sí, estoy preparando algo que... será como mi hijito, mi segundo hijito", indicó, lo que desató las especulaciones de que su querido Matteo podría tener un nuevo hermanito.

Angie Arizaga en Instagram.

Angie Arizaga y Jota Benz, más felices que nunca

Sin embargo, rápidamente la joven aclaró que se trataría de un proyecto que tiene en mente y espera pueda prosperar. "En unas semanas les contaré de qué se trata, pero no imaginan el cariño que le estoy poniendo a este proyecto. Pronto sabrán más", acotó en el video que se volvió viral.

Estas declaraciones se dan en medio de la polémica generada luego de que las cámaras de Instarándula captara a su pareja, Jota Benz, con la influencer 'Majo con sabor', expareja de su hermano Gino Assereto, sin la presencia de Angie. Estas escenas desataron los rumores de una posible crisis de su relación; pero ambos personajes no dudaron en responder fuerte y claro.

Durante otra ronda de preguntas en Instagram, uno de los cibernautas no dudó en consultarle directamente si aún mantiene una relación sentimental con Jota, a lo cual, ella no dudó en asegurar que su amor se mantenía más firme que nunca.

"Igual que siempre, perfecta", se lee en el comentario dela joven junto a una foto juntos. Seguidamente, subió videos en su tiktok donde se les ve felices juntos.

Es así como Angie Arizaga sorprendió a sus seguidores al anunciar que alistaba su "segundo hijito". Si bien muchos creían que se trataba de su seegundo bebé, la exchica reality aclaró de que se trata de un nuevo proyecto en su vida profesional.