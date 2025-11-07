Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en San Juan de Lurigancho

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La campaña 'Salva una Olla' de Exitosa vuelve a ponerse del lado de las ollas comunes por su inquebrantable compromiso en favor de las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, hoy, viernes 7 de noviembre, gracias a las coordinaciones realizadas con el Gobierno de Taiwán, una importante ayuda fue entrega a la olla común "Unidos Contra el Hambre", en San Juan de Lurigancho.

Más ayuda a las ollas comunes

Como se recuerda, esta importante iniciativa surgió en medio de la pandemia y tras cumplir cuatro años realizando esta loable labor, las lideresas de olla común ubicada en la zona de Huáscar recibieron alimentos de alta calidad para garantizar la seguridad alimentaria de sus beneficiarios.

Esta importante y destacada iniciativa llevó alimentos de primera necesidad, tales como: verduras, tubérculos, leche, arroz, avena, aceite, condimentos y atunes. La señora Karina Montoro, presidenta de la olla común, agradeció muy emocionada el gesto de Exitosa con el Gobierno de Taiwán, puesto que, la población que más lo necesita podrá gozar de los platos que preparan a diario con mucho cariño.

"Agradezco por la donación a Exitosa y a Taiwán por el apoyo que nos están trayendo a nuestra ollita común 'Unidos Contra el Hambre', es de necesidad para todas las mamitas que estamos acá hasta personas discapacitadas. Muchas gracias porque es una suma más a los alimentos que más lo necesitan", expresó.

Como parte de la campaña "Salva una Olla", Exitosa y el Gobierno de Taiwán realizaron una importante donación de alimentos a la olla común 'Unidos contra el hambre', ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.



Olla común recibe diariamente a 60 beneficiarios

La olla común fue creada hace poco más de cinco años y a diario atiende a 60 beneficiarios. Doña Isabel Taipe, una las socias de este valioso punto de alimentación comentó que también atienden casos sociales; así como, a niños y personas adultas con discapacidad y madres solteras en situación de vulnerabilidad.

Recordó, además, que el nombre "Unidos Contra el Hambre" se debe a que un grupo de vecinos se juntaron en pandemia para poder entregar un plato de comida a las personas que más lo necesitaban por ese entonces. Es así, que con el pasar del tiempo siguen brindando esta noble ayuda.

Pese a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa esta zona de San Juan de Lurigancho y los elevados precios de los productos, su compromiso está firme para seguir atendiendo a las poblaciones vulnerables del sector "Los Ángeles".

De esta manera, esta labor solidaridad continúa con su misión, la de entregar productos sanos, frescos y nutritivos a las ollas comunes de todo Lima.