MySpace planea su regreso tras varios años de ausencia: Busca competir con Facebook, Instagram y otras redes

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Después de varios años lejos de las primeras planas, MySpace podría volver a convertirse en protagonista en el ámbito digital. La pionera de las redes sociales en Internet prepara un nuevo proyecto estratégico para reingresar al competitivo ecosistema digital actual.

MySpace busca retornar a partir de una propuesta de sus propietarios

Los actuales propietarios de la histórica red social confirmaron que trabajan en un un nuevo relanzamiento de la plataforma con el principal propósito de competir una vez más frente a gigantes como Instagram, TikTok, Facebook y otras plataformas dominadas por diversos contenidos algorítmicos.

Esta iniciativa fue anunciada por Tim y Chris Vanderhook, propietarios de la marca MySpace a través de Viant Technology, quienes aseguraron que el proyecto busca recuperar el espíritu original de la plataforma y ofrecer una experiencia diferente a la que actualmente brindan las principales redes sociales.

De acuerdo al medio Infobae, esta propuesta busca romper con la dinámica de desplazamiento infinito que caracteriza a las aplicaciones móviles más populares del momento, Recordemos que, en 2003 MySpace se convirtió en la red social más utilizada del mundo durante una buena parte de la primera década del siglo XXI.

Intentos previos por buscar la renovación de la emblemática plataforma chocaron con diversos cambios en el equipo directivo y el desgaste de su estructura interna. A pesar de los tropiezos pasados, la propiedad del proyecto mantiene la determinación firme de insistir en la iniciativa hasta lograr el éxito.

El problema de las redes sociales actuales

Los actuales dueños de MySpace sostienen que el actual contexto es muy diferente al de los intentos anteriores en los que se trataba de darle una nueva vida a la red social.

De acuerdo a lo señalado por Tim y Chris Vanderhook en el documental "MySpace" en la actualidad existe un creciente cansancio de los usuarios hacia plataformas que priorizan los algoritmos, el contenido viral y el tiempo de permanencia más allá de la experiencia social.

Por ese motivo, es que piensan que existe espacio para una red social que se enfoque en: mayor personalización, menor dependencia de los algoritmos, más control por parte del usuario y en la comunidad así como en la creatividad.

Tras más de una década en la que logró ser la red social más utilizada en el planeta, la histórica MySpace busca retornar al mundo digital a partir de sus actuales propietarios Tim y Chris Vanderhook con la finalidad de competir una vez frente a gigantes como Instagram, TikTok, Facebook y otras plataformas.