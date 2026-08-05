WhatsApp dejará de funcionar en estos CELULARES desde el 15 de agosto: revisa si el tuyo está en la lista

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Miles de usuarios podrían quedarse sin acceso a WhatsApp en sus celulares desde el 15 de agosto debido a una actualización de compatibilidad. Descubre la lista de los dispositivos que se verán afectados para tomar tus precauciones desde ya.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo; sin embargo, surge una noticia que sorprende a sus usuarios: debido a un cambio en las políticas de compatibilidad de la empresa Meta se realizará la interrupción en el servicio de aplicación de mensajería desde el sábado 15 de agosto.

Según precisa, el motivo es garantizar que la app mantenga los niveles óptimos y requisitos mínimos del sistema operativo, de seguridad, estabilidad y rendimiento que requieren las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y herramientas de comunicación avanzadas.

Esto significa que algunos celulares antiguos ya no podrán ejecutar nuevas versiones de la aplicación, por lo que sus propietarios perderán el acceso a funciones como el envío y recepción de mensajes, llamadas, videollamadas y otras herramientas disponibles en WhatsApp.

Sin la app a partir del 15 de agosto: ¿Cuál es el motivo?

Actualmente, la aplicación es compatible con celulares que cuentan con sistema operativo Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 o superior. Los modelos que, debido a sus limitaciones de hardware, no puedan instalar estas versiones del sistema operativo quedarán fuera del soporte oficial.

Teniendo en cuenta ello, conoce la lista definitiva de los celulares que ya no podrán actualizar la aplicación de WhatsApp en Android:

Samsung: Modelos como el Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core y el Trend Lite.

Note 2, Core y el Trend Lite. Motorola: La incompatibilidad alcanzará al Moto G y E , ambos de primera generación.

, ambos de primera generación. LG: Afectará al Optimus G, L5, L7, F7 y el Lucid 2, además del Nexus 4 y G2 Mini.

y el Lucid 2, además del Nexus 4 y G2 Mini. Sony: Dejará de brindar soporte para la serie Xperia, que incluye los modelos Z, Z2 y SP.

Huawei: Ascend Mate y Ascend G740.

En iPhone, varios modelos populares de hace más de una década quedarán fuera de soporte:

iPhone 6 y versiones anteriores como el iPhone 5 y 5c.

¿Cómo saber si tu celular está en riesgo?

Para comprobar si tu celular seguirá siendo compatible, ingresa a "Ajustes" y busca la sección información del teléfono o acerca del dispositivo. Allí podrás verificar la versión de Android o iOS instalada.

Si existe una actualización disponible, lo recomendable es instalarla cuanto antes. En caso de que el fabricante ya no ofrezca nuevas versiones del sistema operativo, el dispositivo podría perder el acceso a WhatsApp cuando entre en vigor la nueva medida.

WhatsApp se actualiza constantemente para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios, así como otorgarles nuevas funciones y mejoras de seguridad. Conoce en qué celulares la aplicación dejará de ser compatible y no seguirá funcionando desde el 15 de agosto.